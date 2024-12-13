A HeyGen oferece robustos "controles de branding" que permitem incorporar o logotipo, cores e fontes da sua instituição diretamente no seu "Conteúdo de Mídia Social" e "Vídeos de Marketing Escolar". Com "modelos personalizáveis" e opções para "gráficos" e "filtros", você pode manter uma identidade de marca consistente e profissional em todas as suas comunicações em vídeo.