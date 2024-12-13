Gerador de Vídeos de Orientação de Campus: Envolva Novos Estudantes
Dê as boas-vindas aos novos estudantes com vídeos profissionais de orientação de campus, aproveitando a geração de narração sem esforço.
Crie um vídeo atraente de 60 segundos de tour pelo campus, voltado para estudantes potenciais e suas famílias, mostrando a beleza do campus e as principais instalações através de tomadas cinematográficas e transições suaves. Um avatar de IA envolvente guia os espectadores, oferecendo uma narração profissional, mas calorosa, sobre música instrumental calma, proporcionando uma experiência imersiva da universidade.
Produza um vídeo informativo de 30 segundos para novos estudantes internacionais, apresentando gráficos claros e um estilo visual tranquilizador para destacar recursos essenciais e perguntas comuns. Este vídeo deve utilizar o recurso de legendas do HeyGen para garantir acessibilidade, complementando a narração clara e articulada e a música de fundo leve, atendendo às necessidades específicas de integração.
Desenvolva um vídeo promocional envolvente de 75 segundos para alunos do ensino médio considerando a matrícula, utilizando os extensos Modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação moderna e visualmente atraente. O vídeo deve combinar gráficos em movimento e sobreposições de texto com uma narração entusiasmada e música contemporânea, fazendo com que o processo de orientação do campus pareça convidativo e facilmente navegável.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar Conteúdo Educacional para Estudantes.
Crie rapidamente uma variedade de vídeos de orientação de campus e materiais de integração para alcançar efetivamente novos estudantes globalmente.
Melhorar a Integração de Novos Estudantes.
Melhore o engajamento e a retenção de novos estudantes transformando vídeos de orientação e treinamento com avatares de IA e elementos interativos.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação de campus?
O HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de orientação de campus, oferecendo modelos de vídeo intuitivos e capacidades de IA para simplificar todo o processo de criação de vídeos, facilitando a produção de conteúdo envolvente para novos estudantes.
O HeyGen pode incorporar avatares de IA em vídeos de tour pelo campus?
Sim, o HeyGen permite que você use avatares de IA realistas e geração avançada de narração para narrar seu vídeo de tour pelo campus, tornando sua mensagem mais envolvente e personalizada para novos estudantes.
Quais controles de branding estão disponíveis para vídeos de campus personalizados?
O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua universidade em qualquer criação de vídeo. Você também pode aproveitar sua extensa biblioteca de mídia para personalizar o conteúdo para uma experiência única de orientação de campus.
O HeyGen suporta texto para vídeo para gerar conteúdo educacional?
Absolutamente, o recurso de texto para vídeo do HeyGen permite que você transforme roteiros em conteúdo de vídeo dinâmico com vozes e avatares de IA. Isso também inclui legendas automáticas, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e claros para todos os espectadores.