Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de depoimentos de estudantes de 30 segundos voltado para estudantes atuais, ex-alunos e o público em geral, celebrando a vida vibrante dos estudantes e as atividades no campus para postagens em redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico e pessoal, apresentando trechos de entrevistas com iluminação acolhedora e música de fundo inspiradora. Empregue os avatares de IA do HeyGen para transmitir mensagens de marca unificadas e garanta que todo o conteúdo seja acessível com legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional universitário polido de 60 segundos direcionado a candidatos internacionais, parceiros de pesquisa e potenciais doadores, destacando programas acadêmicos únicos e instalações de ponta. Adote um estilo visual profissional, elegante e cinematográfico, complementado por uma narração clara e autoritária e música de fundo orquestral sofisticada. Este vídeo deve ser criado de forma eficiente usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen e enriquecido com visuais de alta qualidade de sua biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de "um dia na vida" de 50 segundos para calouros e estudantes transferidos, oferecendo um vislumbre relacionável e em primeira pessoa das experiências típicas no campus. O estilo visual deve ser semelhante a um vlog, com música de fundo casual e sons naturais, criando um tom envolvente e acessível. Aproveite os modelos personalizáveis do HeyGen para adaptar rapidamente a narrativa e garantir a visualização ideal em várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Cultura do Campus

Crie facilmente vídeos promocionais cativantes e tours virtuais pelo campus com IA, mostrando a vibrante vida estudantil da sua universidade.

1
Step 1
Selecione um Modelo Personalizável
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo projetados para capturar a essência da cultura do campus, fornecendo uma base profissional para a criação de vídeos universitários.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA para Engajamento
Integre avatares de IA realistas para apresentar informações ou depoimentos de estudantes, tornando seus tours virtuais pelo campus interativos e pessoais para futuros estudantes.
3
Step 3
Gere Narrações Envolventes
Enriqueça seus vídeos de cultura do campus com geração de narração de alta qualidade, garantindo uma narração clara que guia os espectadores pela história única da sua universidade.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Vídeo
Adicione legendas para acessibilidade e garanta que seus vídeos promocionais estejam polidos, depois exporte sua criação final para várias plataformas para maximizar o engajamento estudantil.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Depoimentos de Estudantes

Destaque depoimentos autênticos de estudantes e histórias de sucesso por meio de vídeos de IA envolventes para construir comunidade e inspirar futuros matriculados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes sobre a cultura do campus?

O HeyGen serve como um excelente "criador de vídeos de cultura do campus", permitindo que as universidades produzam conteúdo cativante. Utilize "modelos personalizáveis" e "avatares de IA" para mostrar a vida estudantil e criar "tours virtuais pelo campus" imersivos que aumentam o "engajamento estudantil".

Quais ferramentas o HeyGen oferece para a criação eficiente de vídeos universitários?

O HeyGen simplifica a "criação de vídeos universitários" com recursos intuitivos como edição "arrastar e soltar" e uma rica biblioteca de "modelos de vídeo". Esta plataforma permite a produção rápida de "vídeos promocionais" e "vídeos educacionais" sem exigir expertise em software complexo.

O HeyGen pode facilitar a criação de depoimentos de estudantes de alta qualidade e postagens em redes sociais?

Absolutamente. O HeyGen capacita você a gerar "depoimentos de estudantes" autênticos e "postagens dinâmicas em redes sociais" usando "avatares de IA" e "geração de narração" realista. Adicione "legendas automáticas" para garantir acessibilidade e maior alcance para seu conteúdo, ampliando a presença da sua instituição.

O HeyGen oferece recursos para criar tours virtuais abrangentes pelo campus?

Sim, o HeyGen é um "criador de vídeos de IA" completo que simplifica a produção de "tours virtuais pelo campus" envolventes. Com o HeyGen, você pode facilmente combinar cenas, adicionar "controles de marca" e usar "texto para vídeo a partir de roteiro" para guiar virtualmente e efetivamente os futuros estudantes pela sua universidade.

