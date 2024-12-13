Crie Vídeos de Treinamento Envolventes em Minutos

Transforme seu conteúdo de aprendizado em vídeos de treinamento profissionais sem esforço com poderosos avatares de IA.

342/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 45 segundos para servir como um explicador de produto para um novo recurso, direcionado a potenciais clientes com seu design inovador. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar suas mensagens-chave em uma apresentação energética e visualmente moderna, aprimorada por uma trilha sonora animada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento interno de 90 segundos para funcionários atuais sobre uma atualização crítica de software, projetado para fácil compreensão. O estilo visual deve ser informativo e passo a passo, com uma voz calma e instrutiva e legendas precisas para garantir acessibilidade e retenção em todos os departamentos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo atraente de 30 segundos para redes sociais para equipes de criação de conteúdo, visando inspirar novas ideias e mostrar as melhores práticas. Utilize uma variedade diversificada de modelos e cenas para estabelecer um estilo visual artístico e motivacional, acompanhado por uma trilha sonora inspiradora para cativar e engajar um público criativo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Campanha

Crie sem esforço vídeos de treinamento envolventes e informativos para suas campanhas usando ferramentas com tecnologia de IA, garantindo que sua equipe esteja sempre bem preparada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro com Avatares de IA
Insira seu roteiro de treinamento e selecione um avatar de IA para transmitir sua mensagem, tornando seu conteúdo envolvente e relacionável.
2
Step 2
Selecione um Modelo e Personalize Seu Vídeo
Escolha entre uma variedade de modelos e aplique seus elementos de marca, como logotipos e cores, para garantir a consistência em toda a sua campanha.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Gere automaticamente vozes de IA naturais a partir do seu roteiro, garantindo uma entrega clara e consistente das suas informações de treinamento.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento em Alta Resolução
Finalize seu vídeo e exporte-o como um arquivo MP4 de alta resolução, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas internas e externas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

.

Produza rapidamente vídeos e clipes cativantes para redes sociais para reforçar as mensagens da campanha ou fornecer informações de treinamento em pequenos pedaços.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e cabeças falantes para transformar seu material existente em vídeos de treinamento altamente envolventes. Este inovador gerador de vídeos de IA simplifica a criação de conteúdo, tornando o aprendizado mais dinâmico e memorável para seu público.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para produção eficiente de vídeos?

O HeyGen fornece uma extensa biblioteca de modelos e recursos de edição intuitivos que simplificam a produção de vídeos. Nossa plataforma atua como um poderoso gerador de vídeos de treinamento, permitindo o desenvolvimento rápido e profissional de vídeos de IA para várias aplicações criativas.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em conteúdo de marketing e treinamento?

Com certeza. O HeyGen apoia seus esforços de branding permitindo a criação de avatares personalizados e a integração de elementos da marca em seus vídeos de marketing e treinamento. Isso garante que todo o seu conteúdo de vídeo com avatares digitais permaneça coeso e profissional.

Como o HeyGen converte texto em experiências de vídeo cativantes?

O HeyGen se destaca como um gerador de texto para vídeo, transformando facilmente roteiros escritos em conteúdo de vídeo profissional completo com vozes de IA e visuais envolventes. Esta capacidade aumenta significativamente sua criação de conteúdo ao produzir visuais cinematográficos a partir de simples prompts de texto.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo