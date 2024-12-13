Criador de Vídeos de Relatório de Campanha: Crie Relatórios Impressionantes Rápido

Crie relatórios de campanha impactantes que ressoam, aproveitando nossos extensos Modelos & cenas para um visual polido e profissional.

Crie um vídeo envolvente de 90 segundos voltado para gerentes de marketing e analistas de dados, explicando de forma sucinta o desempenho da campanha do terceiro trimestre usando o 'criador de vídeos de relatório de campanha' da HeyGen. O estilo visual deve ser profissional e limpo, incorporando animações no estilo infográfico para visualização de dados, complementadas por uma narração confiante e clara. Utilize avatares de AI para apresentar métricas-chave, aproveitando Modelos & cenas para uma narrativa estruturada e Geração de narração para áudio consistente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo tutorial conciso de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e coordenadores de marketing, demonstrando como criar de forma eficiente um Vídeo de Relatório de Marketing a partir de um roteiro existente. A estética deve ser dinâmica e envolvente, apresentando capturas de tela passo a passo combinadas com uma narração clara e animada. Este vídeo destacará o poder do Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente o conteúdo e adicionar Legendas para maior acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 2 minutos voltado para usuários técnicos e criadores de conteúdo explorando ferramentas de vídeo de AI, mostrando a versatilidade da HeyGen como um criador de vídeos abrangente para vários tipos de relatórios. O estilo visual e de áudio deve ser instrutivo e calmo, misturando gravações de tela da interface da HeyGen com explicações entregues por um avatar de AI. Enfatize a facilidade de uso de diversos Modelos & cenas e a integração de ativos personalizados via suporte de Biblioteca de mídia/estoque, concluindo com uma demonstração de Redimensionamento de proporção & exportações para diferentes plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo impactante de 45 segundos especificamente para profissionais de marketing de mídia social e agências digitais, ilustrando como gerar rapidamente 'vídeos de mídia social' resumindo relatórios de campanhas semanais. O estilo visual exige uma estética rápida, vibrante e moderna com cortes rápidos e texto impactante na tela, apoiado por uma narração energética. Este vídeo de marketing profissional deve aproveitar a Geração de narração para áudio polido e mostrar a flexibilidade de Redimensionamento de proporção & exportações para se adequar a diferentes plataformas sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório de Campanha

Crie vídeos de relatório de campanha envolventes com facilidade, transformando dados em narrativas visuais atraentes para as partes interessadas.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Aproveite nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente os dados do seu relatório de campanha em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo de Campanha
Personalize seu vídeo com dados e visuais específicos, aumentando o engajamento ao integrar um apresentador virtual profissional usando nossos Avatares de AI.
3
Step 3
Aplique Branding Profissional
Mantenha uma imagem de marca consistente ao longo do seu vídeo de relatório usando controles de Branding dedicados (logotipo, cores) para personalizar sua aparência.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere e compartilhe seus vídeos de marketing profissional abrangentes, utilizando Redimensionamento de proporção & exportações para visualização ideal em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso em Relatórios

.

Apresente visualmente histórias de sucesso de clientes dentro de seus relatórios usando vídeos de AI envolventes para demonstrar impacto.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com AI?

A HeyGen utiliza capacidades avançadas de texto-para-vídeo a partir de roteiro e Avatares de AI realistas para transformar suas ideias em vídeos de marketing profissionais de forma eficiente. Este criador de vídeos de AI simplifica a produção, reduzindo a necessidade de edição de vídeo complexa.

Quais controles de branding estão disponíveis para meus vídeos de relatório?

A HeyGen oferece controles de Branding abrangentes, permitindo que você integre facilmente seu logotipo, cores específicas da marca e fontes personalizadas nos modelos de vídeo de relatório. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa para vídeos de marketing profissionais.

Posso converter meu roteiro existente em um vídeo usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece um fluxo de trabalho contínuo de roteiro-para-vídeo, permitindo que você insira seu texto e gere instantaneamente conteúdo de vídeo envolvente. Você pode então aprimorá-lo ainda mais com nosso editor de arrastar e soltar, legendas e música.

A HeyGen oferece modelos para vários tipos de vídeos de relatório?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeos de relatório e modelos de vídeo gerais projetados para diversas necessidades, incluindo criador de vídeos de relatório de campanha e Criador de Vídeos de Relatório de Marketing. Esses modelos ajudam você a criar rapidamente vídeos de mídia social envolventes e vídeos de marketing profissionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo