Crie um vídeo envolvente de 90 segundos voltado para gerentes de marketing e analistas de dados, explicando de forma sucinta o desempenho da campanha do terceiro trimestre usando o 'criador de vídeos de relatório de campanha' da HeyGen. O estilo visual deve ser profissional e limpo, incorporando animações no estilo infográfico para visualização de dados, complementadas por uma narração confiante e clara. Utilize avatares de AI para apresentar métricas-chave, aproveitando Modelos & cenas para uma narrativa estruturada e Geração de narração para áudio consistente.

