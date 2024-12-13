Seu Criador de Vídeos de Campanha para Ideias Vencedoras

Crie vídeos de apresentação profissionais usando avatares de IA, transformando suas ideias em histórias visuais envolventes sem esforço.

281/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para apresentar um novo conceito da equipe de marketing, direcionado a executivos. O vídeo deve empregar um estilo visual energético com música contemporânea, utilizando as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narração do HeyGen para articular a visão claramente.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma atualização concisa de 30 segundos para criador de apresentações em vídeo para membros da equipe interna, apresentando um avatar de IA amigável, mas profissional. O estilo visual deve ser claro e informativo, complementado por áudio direto, com legendas/captions do HeyGen garantindo que todos os pontos-chave sejam compreendidos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo profissional polido de 90 segundos para clientes potenciais considerando um novo serviço. Este vídeo deve exalar confiança com um estilo visual orientado para soluções e música de fundo calma, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para contar uma narrativa colaborativa de vídeo envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Campanha

Crie vídeos de campanha envolventes que cativam seu público e comunicam sua visão com clareza e impacto profissional.

1
Step 1
Crie Sua Apresentação a partir do Roteiro
Comece convertendo seu roteiro de campanha em conteúdo de vídeo envolvente usando a funcionalidade avançada de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso estabelece a base para sua apresentação dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aprimore o profissionalismo e o apelo visual do seu vídeo selecionando um avatar de IA realista para apresentar sua mensagem. Isso adiciona um toque humano sem a necessidade de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Legendas Polidas
Garanta que sua mensagem seja acessível e impactante gerando e adicionando automaticamente legendas precisas. Este recurso melhora a compreensão e amplia o alcance do seu público para um vídeo profissional.
4
Step 4
Exporte para Apresentações a Investidores
Finalize seu vídeo de campanha e exporte-o no formato e proporção de aspecto ideais. Prepare-o para apresentações impactantes a investidores ou qualquer plataforma, pronto para causar uma forte impressão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Pitches Inspiradores para Investidores

.

Crie vídeos poderosos e motivacionais com IA para inspirar e persuadir potenciais investidores e partes interessadas, tornando seu pitch inesquecível.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação do meu vídeo de apresentação?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA que simplifica a criação de vídeos de apresentação profissionais. Utilize avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar apresentações envolventes rapidamente.

O HeyGen oferece modelos para apresentações em vídeo?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos e cenas profissionalmente projetados para iniciar suas apresentações em vídeo. Isso permite a criação rápida de conteúdo e narrativa colaborativa de vídeo.

O que torna o HeyGen um criador eficaz de vídeos de campanha?

HeyGen utiliza IA avançada para produzir vídeos de alta qualidade e profissionais. Com avatares realistas e geração de narração, você pode criar conteúdo envolvente para apresentações de campanha e investidores impactantes.

Posso gerar vídeos profissionais com IA usando o HeyGen?

Com certeza. HeyGen é um gerador de vídeos de IA que permite transformar roteiros em vídeos polidos com avatares de IA e legendas automáticas. Isso garante que suas apresentações em vídeo sejam sempre de qualidade de transmissão.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo