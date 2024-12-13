Criador de Vídeo da Campanha do Mês: Aumente o Engajamento Agora

Crie vídeos de marketing dinâmicos para suas campanhas usando templates e cenas deslumbrantes, simplificando sua produção de vídeo mensal.

Crie um vídeo de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, projetado para anunciar sua 'campanha do mês' com um toque profissional. O estilo visual deve ser animado e moderno, utilizando cores vibrantes e transições elegantes, complementado por música de fundo inspiradora e energética. Aproveite os "Templates & cenas" do HeyGen para montar rapidamente a narrativa visual e o recurso de "Geração de narração" para transmitir uma mensagem clara e entusiástica sobre os benefícios da campanha, posicionando o HeyGen como o criador definitivo de "vídeos de marketing".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma peça dinâmica de 45 segundos, voltada para profissionais de marketing de e-commerce e gerentes de mídias sociais, ilustrando a criação sem esforço de "conteúdo para redes sociais" envolvente para o lançamento de um novo produto. Visualmente, deve ser acelerado e vibrante, mostrando cortes rápidos do produto em uso, acompanhados por música contemporânea e moderna. Use os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar os principais recursos de forma envolvente e a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar rapidamente o texto de marketing em uma história visual atraente, destacando o HeyGen como um poderoso "criador de vídeos de IA".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para empresas de SaaS e criadores de conteúdo educacional, transformando um conceito complexo em um "vídeo explicativo animado" de fácil compreensão. O estilo visual deve ser limpo, claro e amigável, empregando animações e gráficos simples, acompanhados por uma voz de IA acessível e profissional. Incorpore a extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen para visuais relevantes e utilize "Legendas" para garantir acessibilidade e reforçar os pontos principais, demonstrando o HeyGen como uma ferramenta versátil de "criação de vídeos".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo curto e atraente de 30 segundos para empresas de varejo e lojas de e-commerce, anunciando uma promoção relâmpago ou sazonal como um "vídeo promocional" rápido. A estética visual deve ser chamativa e energética, usando sobreposições de texto em negrito e imagens comemorativas, acompanhadas por música animada e chamativa. Empregue os "Templates & cenas" do HeyGen para produção rápida e o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas de redes sociais, destacando a eficiência do HeyGen como um "criador de vídeos" para todas as suas campanhas urgentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo da Campanha do Mês

Produza sem esforço vídeos de marketing de alta qualidade e envolventes para suas campanhas usando IA avançada e ferramentas intuitivas, amplificando sua mensagem mensal.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Template
Comece escrevendo o roteiro do seu vídeo de campanha ou escolha a partir de uma biblioteca diversificada de templates de vídeo profissionais para iniciar seu projeto. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar texto em cenas dinâmicas.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA e Mídia
Personalize seu vídeo selecionando um "avatar de IA" diversificado para apresentar sua mensagem. Você também pode enriquecer suas cenas com filmagens de estoque relevantes, imagens ou seus próprios uploads de mídia.
3
Step 3
Gere Narrações e Aplique a Identidade da Marca
Enriqueça seu vídeo de campanha com narrações realistas usando "Geração de narração" em vários idiomas. Aplique a identidade única da sua marca incorporando seu logotipo, cores específicas e fontes através dos controles de personalização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo de Marketing
Finalize seus "vídeos de marketing" atraentes revisando o conteúdo e fazendo os últimos ajustes. Utilize os recursos de "Redimensionamento de proporção e exportações" da plataforma para preparar seu vídeo para compartilhamento imediato em várias plataformas, engajando seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de IA atraentes, construindo confiança e credibilidade para sua campanha do mês.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus vídeos de marketing com ferramentas criativas?

O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de "templates de vídeo" profissionais e "avatares de IA" que capacitam os usuários a criar rapidamente "vídeos promocionais" e "conteúdo para redes sociais" envolventes. Sua interface intuitiva simplifica o processo da "ferramenta de criação de vídeos" para "vídeos de marketing" impactantes.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para empresas?

O HeyGen utiliza "avatares de IA" avançados e "narrações de IA" para transformar roteiros em vídeos de alta qualidade, agilizando a produção de conteúdo. Este processo de "criação de vídeos automatizada" economiza tempo e recursos, tornando-o uma poderosa "ferramenta de criação de vídeos" para diversas necessidades empresariais.

O HeyGen pode ajudar a criar demonstrações de produtos de e-commerce ou vídeos explicativos animados atraentes?

Com certeza, o HeyGen é ideal para produzir "demonstrações de produtos de e-commerce" dinâmicas e "vídeos explicativos animados". Os usuários podem facilmente incorporar "filmagens e fotos de estoque", utilizar as capacidades de "texto para vídeo a partir de roteiro" e adicionar "geração de narração" para transmitir efetivamente recursos de produtos ou conceitos complexos.

O HeyGen suporta personalização específica de marca para vídeos?

Sim, o HeyGen oferece controles de "personalização de marca" robustos, permitindo que os usuários incorporem seus próprios logotipos, cores de marca e mídia nos vídeos. Isso garante que cada vídeo criado mantenha uma identidade de marca consistente e profissional em todas as plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo