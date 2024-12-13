Gerador de Vídeos de Lançamento de Campanha: Crie Campanhas Impressionantes

Impulsione seus lançamentos de produtos com um gerador de vídeos AI. Crie rapidamente vídeos alinhados à marca usando Texto para vídeo a partir de script.

Crie um vídeo de lançamento de produto de 45 segundos direcionado a gerentes de marketing, exibindo um estilo visual elegante e moderno com uma narração energética e profissional. O vídeo deve destacar os principais recursos de um novo software e aproveitar os extensos "Templates & cenas" da HeyGen para rapidamente estabelecer uma estética alinhada à marca para campanhas de lançamento de produto eficazes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma peça vibrante de marketing em vídeo de 30 segundos para pequenos empresários, apresentando uma estética visual amigável e dinâmica, complementada por uma voz clara e acessível. O vídeo deve introduzir um novo serviço usando um "avatar de AI" envolvente para se conectar diretamente com o público e explicar os benefícios, otimizando para um rápido retorno.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo publicitário rápido de 20 segundos voltado para marcas de e-commerce, utilizando um estilo visualmente impactante e acelerado com sobreposições de texto em negrito e uma voz urgente e persuasiva. Este vídeo de lançamento de campanha curta deve transmitir efetivamente uma venda relâmpago, aproveitando a capacidade de "Texto para vídeo a partir de script" da HeyGen para geração rápida de conteúdo e "Legendas/captions" para alcance máximo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo profissional de 60 segundos para equipes de comunicação corporativa, adotando um estilo visual autoritário e limpo com uma voz confiante e articulada para anunciar uma nova iniciativa da empresa. Este resultado de qualidade de estúdio deve fazer uso extensivo da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para imagens de fundo de alta qualidade e "Geração de narração" para uma narração polida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Lançamento de Campanha

Produza rapidamente vídeos alinhados à marca e de qualidade de estúdio para suas campanhas de lançamento de produtos, transformando texto em visuais dinâmicos com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Script
Insira sua mensagem de campanha em nosso editor intuitivo. Nossa capacidade de Texto para vídeo a partir de script permite que você transforme instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione um Template de Marca
Escolha entre nossa diversa coleção de Templates & cenas especificamente projetados para campanhas de lançamento de produtos. Personalize elementos para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado à marca.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Utilize nossa avançada Geração de Narração para selecionar entre uma variedade de vozes com som natural, combinando perfeitamente com o tom do seu vídeo de produto para uma mensagem impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu resultado de qualidade de estúdio e exporte seu vídeo de campanha. Use redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para qualquer plataforma de mídia social ou publicidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Aproveite vídeos gerados por AI envolventes para destacar o sucesso dos clientes, reforçando a confiança durante sua campanha.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode agilizar a criação do meu vídeo de lançamento de campanha?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos AI, permitindo um rápido retorno para vídeos de lançamento de campanha envolventes. Utilize nossos avatares de AI e capacidades de texto para vídeo para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para suas iniciativas.

A HeyGen suporta a criação de vídeos alinhados à marca com controle criativo?

Com certeza. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, juntamente com uma extensa biblioteca de templates de marca. Isso garante que seus vídeos publicitários mantenham uma qualidade de estúdio com visuais cinematográficos, perfeitamente alinhados à identidade da sua marca para vídeos verdadeiramente alinhados à marca.

Quais recursos a HeyGen oferece para criação eficiente de conteúdo em vídeo?

A HeyGen oferece uma robusta funcionalidade de texto para vídeo, juntamente com um avançado gerador de voz AI, permitindo transformar scripts em narrativas envolventes. Além disso, legendas/captions automáticas aumentam a acessibilidade para todas as suas necessidades de criação de vídeo.

A HeyGen pode ajudar a criar Vídeos de Produto eficazes para campanhas de lançamento?

Sim, a HeyGen é projetada para acelerar campanhas de lançamento de produtos gerando Vídeos de Produto e vídeos explicativos impactantes de forma eficiente. Aproveite nossas ferramentas de marketing em vídeo AI para produzir conteúdo visual envolvente que ressoe com seu público e impulsione o engajamento.

