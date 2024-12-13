Criador de Vídeos de Campanha: Crie Anúncios Vencedores Rápido

Crie anúncios atraentes para redes sociais e vídeos de produtos em minutos usando poderosos Avatares de IA para aumentar o engajamento.

Imagine um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais, voltado para pequenas empresas, destacando seus pontos de venda únicos com um estilo visual moderno e energético e música de fundo animada. Este cenário de "criador de vídeos de campanha" utiliza efetivamente os "Templates & scenes" da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo envolvente de formato curto.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio de "vídeos de produto" de 30 segundos projetado para marcas de e-commerce, apresentando uma estética limpa e profissional e uma narração informativa, enfatizando um claro "call to action". As capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" da HeyGen seriam instrumentais na elaboração da mensagem precisa e na sua entrega suave.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um sofisticado "anúncio de vídeo personalizado" de 20 segundos para marcas que buscam uma campanha polida, empregando visuais envolventes, elementos de marca personalizados e música de fundo sofisticada. Este conceito de "criar anúncios de vídeo" pode aproveitar os "Avatares de IA" da HeyGen para apresentar mensagens-chave com um toque humano e "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para visuais de alta qualidade, garantindo uma imagem de marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um dinâmico "anúncio animado" de 10 segundos para agências e criadores de conteúdo, caracterizado por animações lúdicas e visualmente orientadas e um jingle cativante. Este conceito de "vídeos de marketing" prospera com impacto rápido, utilizando efetivamente os "Templates & scenes" da HeyGen para gerar layouts animados diversos e "Legendas/legendas" para alcançar o máximo de público em várias plataformas.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Campanha

Projete e implemente rapidamente anúncios de vídeo atraentes para qualquer campanha com ferramentas alimentadas por IA, simplificando seu processo criativo do conceito à conclusão.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Anúncio de Campanha
Comece escolhendo entre uma variedade de "modelos de vídeo" projetados por especialistas ou insira seu roteiro para gerar cenas iniciais. Isso estabelece o palco para sua mensagem de campanha atraente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida ao seu anúncio escolhendo um "avatar de IA" para apresentar sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o tom da sua marca e entregar seu roteiro naturalmente.
3
Step 3
Personalize Sua Identidade de Marca
Aplique seus elementos de marca únicos com "controles de branding" para garantir que seu anúncio de vídeo esteja alinhado perfeitamente com suas diretrizes de marketing. Integre logotipos, cores e fontes para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Anúncio
Prepare seu anúncio de campanha finalizado para qualquer plataforma utilizando "redimensionamento e exportações de proporção de aspecto". Baixe seu vídeo no formato ideal para redes sociais, sites ou outros canais de distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em anúncios de vídeo persuasivos para construir confiança e demonstrar o valor do produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo atraentes?

O criador de anúncios de vídeo da HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing atraentes de forma rápida e eficiente. Aproveite suas ferramentas intuitivas de IA, incluindo texto para vídeo a partir de roteiro e Avatares de IA realistas, para produzir vídeos de campanha dinâmicos que capturam a atenção sem esforço.

A HeyGen pode me ajudar a criar anúncios de vídeo personalizados com Avatares de IA únicos?

Com certeza! A HeyGen permite uma ampla personalização de marca em seus anúncios de vídeo, integrando Avatares de IA realistas. Isso ajuda a criar vídeos de campanha personalizados, aumentando o engajamento e a lembrança da marca para seus anúncios em redes sociais e vídeos de produtos.

Quais recursos a HeyGen oferece para a criação eficiente de anúncios de vídeo?

A HeyGen simplifica seu fluxo de trabalho de criação de anúncios de vídeo com um editor robusto de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais. Você pode facilmente adicionar animações, imagens de estoque e personalizar cenas para criar anúncios de vídeo vencedores para várias plataformas sociais.

A HeyGen suporta a produção de vários formatos de vídeo publicitário?

Sim, a HeyGen é um criador de anúncios de vídeo versátil projetado para suportar uma variedade de vídeos publicitários, desde vídeos de produtos envolventes até conteúdo dinâmico de vídeo UGC. Integre facilmente chamadas claras para ação e crie anúncios de vídeo impactantes adaptados para qualquer campanha de marketing.

