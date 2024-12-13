A HeyGen se destaca como um gerador de vídeo de script de call center, permitindo a produção rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo de atendimento ao cliente. Você pode rapidamente transformar scripts em visuais envolventes com avatares de IA e narração de IA, garantindo comunicação consistente e eficaz para treinamento de funcionários ou suporte ao cliente.