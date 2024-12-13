O Criador de Vídeos Educativos para Compradores Definitivo

Transforme informações complexas em vídeos explicativos envolventes sem esforço com o poderoso Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas, apresentando os benefícios de um novo serviço online. Este vídeo deve ter uma estética visual dinâmica e moderna e um avatar de IA amigável para guiar a narrativa, mostrando o poder dos avatares de IA do HeyGen para se conectar com seu público.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo educacional de 30 segundos voltado para novos usuários, fornecendo um tutorial rápido e passo a passo para um recurso chave do software. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, conciso e fácil de seguir, utilizando as Legendas do HeyGen para maior clareza e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de destaque de produto de 15 segundos para compradores de e-commerce nas redes sociais, destacando os principais recursos de um novo produto. Este vídeo precisa de um estilo rápido, vibrante e visualmente atraente, incorporando visuais diversos do suporte de biblioteca/estoque de mídia do HeyGen para chamar atenção imediata.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educativos para Compradores

Transforme sem esforço seu conteúdo educativo em vídeos educativos para compradores envolventes com a plataforma intuitiva do HeyGen, garantindo que seu público compreenda informações complexas de forma rápida e eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo educativo diretamente no HeyGen. Nossa plataforma utiliza a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter automaticamente suas palavras em cenas de vídeo envolventes, tornando a criação de conteúdo perfeita.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Eleve sua apresentação escolhendo a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Esses apresentadores digitais realistas podem narrar sua educação para compradores, tornando seus vídeos mais pessoais e eficazes.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Reforce sua identidade de marca de forma consistente. Aplique facilmente o logotipo da sua empresa, cores específicas da marca e fontes usando nossos controles de branding para garantir que cada vídeo educativo esteja perfeitamente alinhado com a imagem corporativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Revise seu vídeo educativo completo e faça quaisquer ajustes finais. Uma vez satisfeito, utilize nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportação para gerar seu vídeo de alta qualidade, pronto para distribuição em todos os seus canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Engajamento no Treinamento de Compradores

.

Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos que melhoram significativamente a compreensão, o engajamento e a retenção de informações pelos compradores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen capacita os usuários a criar vídeos envolventes sem esforço?

A plataforma intuitiva do HeyGen simplifica a "criação de vídeos" com uma interface de "arrastar e soltar" e diversos "modelos de vídeo". Você pode facilmente "personalizar" seu conteúdo usando "avatares de IA" para produzir vídeos profissionais e "envolventes" sem habilidades complexas de edição.

O HeyGen pode transformar um roteiro de texto em um vídeo de alta qualidade?

Absolutamente. O HeyGen se destaca na conversão de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", gerando automaticamente "narrações realistas" a partir do seu texto. Este recurso é perfeito para criar "vídeos explicativos" dinâmicos e aproveitar sua "biblioteca de roteiros" existente.

Quais controles de branding estão disponíveis para personalizar vídeos no HeyGen?

O HeyGen oferece robustos "controles de branding" que permitem integrar seu logotipo, cores e fontes da marca de forma harmoniosa. Você pode "personalizar" cada elemento com o "editor de vídeo" embutido, garantindo que todas as suas "apresentações personalizadas" estejam perfeitamente alinhadas com a identidade da sua marca.

Como o HeyGen pode apoiar o marketing criativo de vídeos e conteúdo para redes sociais?

O HeyGen é ideal para "marketing de vídeo" e conteúdo para "redes sociais", permitindo que você crie conteúdo cativante de "criador de vídeos educativos". Utilize recursos como "textos animados", "filmagens de estoque", "gráficos" e "música" para produzir vídeos visualmente ricos otimizados para várias plataformas e públicos.

