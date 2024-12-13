Gerador de Vídeos Educacionais para Compradores: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Crie vídeos educacionais para compradores de forma fácil e envolvente a partir de seus roteiros, aproveitando a poderosa tecnologia de transformar texto em vídeo para educar e converter.

452/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos destacando o poder do HeyGen para gerentes de marketing e treinadores de produtos. Foque em um avatar de IA amigável e profissional apresentando os principais recursos, utilizando uma geração de narração clara e envolvente. Os visuais devem ser brilhantes e modernos, ilustrando como avatares de IA podem trazer conceitos complexos à vida de forma facilmente compreensível.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo detalhado de 2 minutos projetado para criadores de conteúdo e especialistas em acessibilidade, ilustrando as robustas capacidades do HeyGen como um gerador de vídeos de IA. Enfatize a importância de legendas para um alcance mais amplo, juntamente com visuais diversos provenientes do extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque. O áudio deve ser informativo e medido, garantindo que cada ponto seja claramente articulado.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo promocional envolvente de 45 segundos voltado para pequenos empresários e generalistas de marketing, demonstrando como o HeyGen simplifica o papel de um criador de vídeos educacionais para compradores. Destaque a eficiência de modelos e cenas pré-desenhados para lançar rapidamente novos conteúdos e sublinhe a flexibilidade de redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas. O vídeo deve ter um ritmo visual energético com música de fundo animada.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Educacionais para Compradores

Crie vídeos educacionais para compradores de forma fácil e envolvente com IA, transformando texto em conteúdo dinâmico para informar e converter seu público.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro em nossa plataforma. Nossa capacidade de "transformar texto em vídeo a partir de roteiro" converterá instantaneamente seu texto em cenas de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para representar sua marca e transmitir sua mensagem com um toque profissional.
3
Step 3
Aplique Seu Branding
Integre a identidade da sua marca utilizando "Controles de branding (logotipo, cores)" para adicionar seu logotipo, fontes personalizadas e paleta de cores, garantindo uma aparência consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo educacional completo, incluindo "Legendas" para acessibilidade, e faça o download no formato de sua preferência, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente a Retenção de Conhecimento dos Compradores

.

Aumente o engajamento dos compradores e a retenção de conhecimento chave sobre produtos por meio de experiências de vídeo educacionais interativas e personalizadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?

O HeyGen transforma seu roteiro escrito em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA avançados e geração de narração natural, simplificando todo o processo de produção. Este poderoso gerador de vídeos de IA facilita a criação de vídeos polidos sem edição complexa.

Posso personalizar meus vídeos educacionais para compradores com branding?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos educacionais para compradores. Isso garante que seu conteúdo reflita consistentemente a identidade da sua marca e melhore os esforços de marketing em vídeo.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos de IA eficiente para vídeos explicativos?

O HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de IA eficiente por meio de sua interface intuitiva de arrastar e soltar e uma extensa biblioteca de modelos de vídeo. Esta poderosa ferramenta de marketing permite a produção rápida de vídeos explicativos de alta qualidade sem exigir habilidades técnicas avançadas.

O HeyGen suporta recursos de acessibilidade como legendas?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas para todos os seus vídeos, aumentando significativamente a acessibilidade e o engajamento. Você também pode exportar facilmente seu conteúdo de mídia social em várias proporções, garantindo um amplo alcance em diferentes plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo