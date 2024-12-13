Criador de Vídeos de Apresentação de Negócios: Envolva Seu Público

Crie facilmente apresentações de negócios impressionantes e demonstrações de produtos usando avatares de IA para narrar sua história de forma dinâmica.

Desenvolva um vídeo de demonstração de produto vibrante de 45 segundos, direcionado a potenciais clientes antenados em tecnologia, ansiosos para entender um novo recurso de software. O estilo visual deve ser moderno e elegante, utilizando texto animado e gravações de tela nítidas, acompanhados por uma narração energética e amigável gerada por IA. Aproveite a geração de narração do HeyGen para aperfeiçoar a narrativa e escolha entre vários Modelos e cenas para iniciar o processo de criação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo abrangente de 60 segundos para apresentação de negócios, projetado para novos contratados ou parceiros B2B, oferecendo uma visão geral profissional e envolvente das operações da empresa. Mantenha uma estética visual corporativa polida com gráficos limpos e música de fundo sutil, garantindo clareza e consistência da marca. Utilize os extensos Modelos e cenas do HeyGen para um início rápido e adicione Legendas precisas para acessibilidade e retenção de informações.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo animado inspirador de 30 segundos especificamente para plataformas de mídia social, visando cativar entusiastas da marca e novos seguidores com uma história de marca dinâmica. A abordagem visual deve ser vibrante e energética, incorporando animações fluidas e uma trilha sonora positiva e edificante. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para animar facilmente as mensagens-chave e integrar avatares de IA para dar vida à narrativa da sua marca.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de negócios conciso de 20 segundos para explicar rapidamente um serviço complexo a executivos e leads ocupados, enfatizando clareza e impacto. O estilo visual deve ser minimalista e direto, usando texto em negrito e visuais de estoque impactantes, com uma narração clara e autoritária. Utilize a biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen para imagens atraentes e garanta a visualização ideal em várias plataformas aproveitando o redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Apresentação de Negócios

Crie vídeos de apresentação de negócios envolventes com facilidade. Nossa plataforma simplifica a criação, permitindo que você mostre produtos e serviços de forma clara e profissional.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Apresentação
Comece sua apresentação selecionando um modelo de vídeo profissional ou gere cenas diretamente do seu roteiro usando nosso recurso de texto-para-vídeo, estabelecendo uma base sólida para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Narração Envolvente
Eleve sua apresentação com narração profissional gerada por IA. Escolha entre uma variedade de vozes para articular claramente as características do seu produto ou os benefícios do serviço.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre os elementos únicos do seu Kit de Marca, incluindo logotipos personalizados e cores da marca. Isso garante consistência e torna sua apresentação de negócios instantaneamente reconhecível.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de apresentação de negócios. Otimize para várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito em plataformas de mídia social e outros canais digitais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Conteúdo para Mídias Sociais

.

Produza rapidamente vídeos de apresentação de negócios cativantes e clipes otimizados para plataformas sociais para expandir seu alcance e público.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de demonstração de produtos envolventes?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de demonstração de produtos atraentes usando avatares de IA avançados e uma variedade de modelos de vídeo personalizáveis. Com a plataforma intuitiva do HeyGen, você pode facilmente transformar roteiros em vídeos de negócios visualmente ricos e animados, completos com narrações geradas por IA.

O que torna o HeyGen uma plataforma líder para criação de vídeos de negócios?

O HeyGen é uma plataforma inovadora de IA generativa que simplifica todo o processo de produção de vídeos, tornando-se um criador de vídeos de negócios online ideal. Seu editor de arrastar e soltar fácil de usar permite que as empresas criem rapidamente vídeos profissionais sem a necessidade de experiência extensa em edição.

Posso integrar a identidade da minha marca em vídeos feitos com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo a capacidade de fazer upload do seu logotipo e definir cores da marca. Isso garante que cada vídeo que você cria através do editor de vídeo do HeyGen reflita consistentemente seu Kit de Marca único e a estética da sua empresa.

Como o HeyGen facilita a geração rápida de conteúdo de vídeo com IA?

O HeyGen acelera significativamente a criação de vídeos ao permitir que você gere conteúdo de vídeo profissional diretamente de roteiros de texto usando IA. Nossa poderosa plataforma de IA generativa inclui narrações geradas por IA e um gerador automático de legendas, permitindo a produção rápida de vídeos polidos.

