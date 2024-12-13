Sua Ferramenta Definitiva de Vídeo Empresarial para Crescimento
Transforme suas ideias em vídeos de marketing envolventes com nossa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, perfeita para engajar seu público.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para gerentes de produto que estão revelando as últimas atualizações de uma plataforma de vídeo online, produza um anúncio de 90 segundos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual envolvente e moderno, aproveitando avatares de IA para apresentar melhorias chave, garantindo uma apresentação cativante dos novos recursos de análise de vídeo.
Desenvolva um vídeo de dica rápida de 45 segundos para usuários finais sobre como otimizar seu fluxo de trabalho de edição de vídeo dentro da plataforma. O estilo deve ser conciso e altamente prático, enfatizando passos fáceis de seguir com visuais de apoio da biblioteca de mídia/suporte de estoque para simplificar a solução de problemas técnicos.
Imagine que você é um administrador de TI precisando mostrar uma nova integração dentro dos seus fluxos de trabalho de vendas usando HeyGen; crie um tutorial de 2 minutos. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e detalhado, empregando legendas para articular claramente cada etapa do processo de integração e seus benefícios para o CRM.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Gere anúncios de vídeo de alto impacto em minutos usando IA, maximizando o desempenho da sua campanha sem esforço.
Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos e clipes envolventes para mídias sociais, aumentando sua presença online e interação com o público.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para empresas?
HeyGen é uma avançada ferramenta de vídeo empresarial que transforma roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e narrações. Esta plataforma de criação de vídeos com IA simplifica significativamente o processo de produção de vídeos, tornando-o altamente eficiente para todas as suas necessidades de marketing em vídeo.
O HeyGen pode integrar branding personalizado e suportar várias opções de exportação de vídeo?
Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que os usuários incorporem facilmente seus logotipos e cores de marca em cada vídeo. Como uma plataforma de vídeo online versátil, também suporta redimensionamento de proporção e diversas opções de exportação para garantir que seu conteúdo de vídeo profissional se adapte a qualquer canal de distribuição, aprimorando as capacidades da sua plataforma de marketing em vídeo.
Quais recursos o HeyGen oferece para criar mensagens de vídeo personalizadas e acessíveis?
O HeyGen capacita os usuários a criar mensagens de vídeo altamente personalizadas usando modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA que entregam seu roteiro. Além disso, inclui suporte essencial a legendas, garantindo que seu conteúdo seja acessível e envolvente para um público mais amplo.
O HeyGen fornece uma biblioteca de mídia para aprimorar o conteúdo de vídeo?
Absolutamente. O HeyGen possui uma extensa biblioteca de mídia com suporte diversificado de estoque, incluindo imagens, vídeos e músicas para enriquecer suas produções. Esta poderosa capacidade de edição de vídeo permite que você melhore facilmente seus vídeos de marketing e vídeos de produtos com elementos visuais e de áudio de alta qualidade.