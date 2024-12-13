Criador de Vídeos Empresariais: Crie Vídeos Profissionais Rápido

Crie vídeos explicativos envolventes sem esforço usando modelos intuitivos e cenas para todas as necessidades.

Crie um vídeo explicativo envolvente de 45 segundos, projetado para pequenos empresários que têm dificuldades com marketing de vídeo, mostrando como é fácil comunicar seu valor. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com animações envolventes e uma narração amigável e clara gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, tornando ideias complexas fáceis de entender.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo corporativo de 60 segundos voltado para equipes internas e gerentes de RH, apresentando uma nova iniciativa da empresa ou atualização de política. Este vídeo deve adotar uma estética visual limpa, profissional e moderna, utilizando avatares diversos de AI do HeyGen para entregar o roteiro escrito de texto para vídeo, garantindo comunicação consistente e clara em toda a organização.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio dinâmico de vídeo de 30 segundos para redes sociais, direcionado a profissionais de marketing que buscam conteúdo rápido e de alto impacto. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente rico, incorporando visuais de alta qualidade da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, complementado por música de fundo animada e legendas claras e concisas para maximizar o engajamento em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional elegante de 20 segundos para empreendedores lançando um novo produto ou serviço, destacando instantaneamente seu principal benefício. Este vídeo de negócios deve ser impactante e direto ao ponto, utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para gerar rapidamente a narração e aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações para se ajustar perfeitamente a várias plataformas online.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Empresariais

Crie vídeos empresariais profissionais sem esforço. Aproveite a AI e ferramentas intuitivas para engajar seu público e aprimorar seus esforços de marketing.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Inicie seu projeto de vídeo empresarial escolhendo entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionais ou começando com uma tela em branco. Isso fornece um ponto de partida flexível para seu processo criativo.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Mídia
Preencha seu vídeo "colando seu roteiro" para geração orientada por AI ou carregando sua própria mídia. Aproveite a extensa biblioteca de mídia para elementos visuais adicionais.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Refine seu vídeo "aplicando controles de marca" como logotipos e cores. Gere narrações naturais e adicione legendas para aprimorar sua mensagem e engajar um público mais amplo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Finalize sua criação e "exporte seu vídeo" em várias proporções para exibição ideal em diferentes plataformas. Compartilhe para maximizar seus esforços de "marketing em vídeo".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Programas de Treinamento e Integração

Melhore o treinamento de funcionários e a integração com vídeos AI envolventes, aumentando a retenção de conhecimento e a eficiência no local de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos empresariais?

HeyGen é um avançado criador de vídeos empresariais online que utiliza AI para simplificar todo o processo de criação de vídeos empresariais profissionais. Você pode rapidamente gerar conteúdo de marketing em vídeo envolvente, desde vídeos explicativos até vídeos corporativos, sem precisar de habilidades complexas de edição.

Posso usar AI para gerar vídeos profissionais para o meu negócio?

Com certeza, o HeyGen permite que você gere vídeos empresariais de alta qualidade diretamente de texto usando avatares de AI e tecnologia de texto para fala. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen pode criar narrações e legendas envolventes automaticamente.

Quais opções de personalização estão disponíveis para personalizar meus vídeos?

HeyGen oferece amplos recursos de personalização para alinhar seus vídeos empresariais com a identidade da sua marca. Você pode utilizar um Kit de Marca para aplicar seu logotipo e cores específicas aos modelos de vídeo, garantindo que cada peça de conteúdo reflita sua estética única.

Para que tipos de conteúdo de marketing em vídeo o HeyGen é ideal?

HeyGen é ideal para uma ampla gama de conteúdos de marketing em vídeo, incluindo vídeos explicativos envolventes, vídeos corporativos profissionais e vídeos dinâmicos para redes sociais. Seus modelos de vídeo versáteis e biblioteca de filmagens de estoque permitem que você crie rapidamente vídeos promocionais e anúncios atraentes.

