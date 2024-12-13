Crie um vídeo instrucional conciso de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e startups, ilustrando a incrível facilidade de gerar um vídeo de marketing profissional. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando gráficos limpos e uma trilha sonora energética e motivadora, enfatizando o processo de criação "rápido e fácil". Demonstre como os usuários podem selecionar e personalizar rapidamente vários "Modelos e cenas" dentro da plataforma HeyGen para lançar suas campanhas de forma eficaz.

