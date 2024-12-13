Gerador de Vídeos Empresariais: Crie Vídeos Profissionais Instantaneamente

Gere vídeos de marketing profissionais rapidamente com modelos e cenas personalizáveis.

Crie um vídeo instrucional conciso de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e startups, ilustrando a incrível facilidade de gerar um vídeo de marketing profissional. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando gráficos limpos e uma trilha sonora energética e motivadora, enfatizando o processo de criação "rápido e fácil". Demonstre como os usuários podem selecionar e personalizar rapidamente vários "Modelos e cenas" dentro da plataforma HeyGen para lançar suas campanhas de forma eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 90 segundos voltado para equipes de marketing e gerentes de produto, destacando o poder do "vídeo AI" para demonstrações técnicas de produtos. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional, mas envolvente, apresentando um "avatar AI" amigável e articulado explicando recursos complexos com uma narração clara e persuasiva e um design de som nítido. Destaque como essa tecnologia permite a criação de conteúdo de "vídeo de alta qualidade" sem obstáculos extensos de produção.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de treinamento detalhado de 2 minutos projetado para treinadores corporativos e departamentos de RH, focando em integração técnica ou conformidade. A estética visual deve ser clara e informativa, usando uma narração calma e autoritária acompanhada de música instrumental de fundo, enquanto exibe proeminentemente "legendas" precisas para maior acessibilidade e compreensão. Este vídeo demonstrará o papel crítico das "legendas" em tornar informações complexas mais digeríveis para um público diversificado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional impactante de 45 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, enfatizando a eficiência na distribuição multiplataforma. Empregue um estilo visual vibrante e dinâmico com cortes rápidos e música de fundo animada e moderna, demonstrando como um único "vídeo de marketing" pode ser adaptado sem esforço. Mostre o processo contínuo de aproveitamento de "Redimensionamento de proporção e exportações" para adaptar o conteúdo para diferentes plataformas de mídia social, garantindo alcance e engajamento máximos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos Empresariais

Crie rapidamente vídeos de marketing profissionais e conteúdo animado que capturam a atenção e elevam sua marca com nossa ferramenta impulsionada por AI.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto sem esforço escolhendo entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou começando do zero. Nossa interface intuitiva oferece vários modelos e cenas adequados para qualquer necessidade empresarial.
2
Step 2
Adicione o Conteúdo da Sua Marca
Personalize seu vídeo adicionando seu texto, imagens e ativos da marca. Enriqueça sua mensagem com visuais de alta qualidade de nossa extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque, ou faça upload de seus próprios meios únicos.
3
Step 3
Aplique Legendas
Melhore a acessibilidade e o alcance do seu vídeo adicionando automaticamente legendas precisas. Isso garante que sua mensagem seja clara e impactante para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Revise sua criação e exporte sem esforço seu vídeo final de alta qualidade. Nossa plataforma suporta várias opções de redimensionamento de proporção e exportações, facilitando o compartilhamento de seu conteúdo profissional em todas as plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Desenvolva vídeos AI poderosos para destacar experiências positivas de clientes, construindo confiança e credibilidade para o seu negócio.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos?

O HeyGen utiliza AI avançada para transformar texto em vídeos profissionais rapidamente, tornando-se um poderoso gerador de vídeos empresariais. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e seus extensos modelos de vídeo simplificam a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade para qualquer finalidade.

Posso manter a identidade da minha marca nos vídeos do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seus logotipos, cores da marca e fontes personalizadas para garantir que cada vídeo de marketing esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Você também pode integrar seus próprios meios de comunicação de forma contínua.

Que suporte técnico o HeyGen oferece para acessibilidade de vídeos?

O HeyGen gera automaticamente legendas precisas, melhorando significativamente a acessibilidade dos vídeos para públicos diversos. Este recurso técnico garante que seu conteúdo de vídeo de alta qualidade seja envolvente e compatível em várias plataformas, especialmente para mídias sociais.

Qual é a abordagem do HeyGen para converter roteiros em vídeos AI?

O HeyGen utiliza tecnologia AI de ponta para converter um simples roteiro em um vídeo AI completo usando avatares AI realistas e narrações naturais. Isso permite que as empresas gerem rapidamente conteúdo de vídeo de marketing envolvente e profissional sem habilidades complexas de edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo