Gerador de Vídeos de Valores da Empresa: Construa Cultura com IA
Produza vídeos de equipe envolventes sem esforço usando avatares de IA para representar os valores da sua marca.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de storytelling corporativo envolvente de 60 segundos direcionado a potenciais clientes, ilustrando a jornada única da sua marca e compromisso com a excelência com um estilo visual cinematográfico elegante e uma trilha sonora inspiradora. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter seu roteiro em cenas impactantes, garantindo que os elementos de branding personalizados sejam perfeitamente integrados.
Produza um vídeo energético de 30 segundos de recrutamento para candidatos a emprego em potencial, destacando os benefícios de se juntar à sua equipe com um apelo visual moderno e convidativo e música de fundo contemporânea. Empregue os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma saída de criador de vídeo de negócios profissional e envolvente que ressoe com os melhores talentos.
Construa um vídeo informativo de 90 segundos para públicos internos, reforçando vídeos de cultura da empresa e conquistas recentes através de vídeos de equipe envolventes, apresentados com um estilo visual claro e positivo e uma narração profissional. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para enriquecer sua narrativa com visuais relevantes e garantir alta qualidade de produção.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Treinamento Interno & Integração.
Aproveite o vídeo de IA para melhorar significativamente o engajamento e a retenção de novos contratados aprendendo os valores da empresa e para o treinamento contínuo de funcionários.
Crie Vídeos Inspiradores de Cultura da Empresa.
Produza vídeos motivacionais envolventes para articular os valores de negócios principais, fomentar uma cultura empresarial forte e inspirar seus públicos internos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode aprimorar nosso vídeo de storytelling corporativo e vídeos de cultura da empresa?
A HeyGen transforma vídeos de storytelling corporativo e de cultura da empresa com avatares de IA dinâmicos e branding personalizado. Utilize modelos de vídeo para criar rapidamente vídeos de equipe envolventes que refletem autenticamente os valores da sua empresa para públicos internos e novos contratados.
Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de negócios eficaz para comunicações internas?
Como um poderoso gerador de vídeos de IA, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de negócios profissionais para públicos internos. Aproveitando o texto-para-vídeo a partir de roteiro e diversos avatares de IA, a HeyGen garante que suas mensagens, como um vídeo de recrutamento, sejam claras e impactantes para novos contratados.
A HeyGen pode suportar branding personalizado para todas as nossas necessidades de gerador de vídeos de valores da empresa?
Absolutamente, a HeyGen oferece controles robustos de branding personalizado, permitindo que você integre seu logotipo e cores perfeitamente em qualquer vídeo de valores da empresa. Você também pode utilizar sua extensa biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção para uma saída versátil de vídeo de storytelling corporativo.
Como o gerador de vídeos de IA da HeyGen simplifica a criação de conteúdo profissional?
O inovador gerador de vídeos de IA da HeyGen simplifica a produção ao permitir texto-para-vídeo a partir de roteiro com narração de IA realista e avatares de IA expressivos. Isso capacita os usuários a criar rapidamente vídeos de cultura da empresa de alta qualidade através de um Editor de Vídeo de IA intuitivo, completo com suporte de estoque.