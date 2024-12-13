O inovador gerador de vídeos de IA da HeyGen simplifica a produção ao permitir texto-para-vídeo a partir de roteiro com narração de IA realista e avatares de IA expressivos. Isso capacita os usuários a criar rapidamente vídeos de cultura da empresa de alta qualidade através de um Editor de Vídeo de IA intuitivo, completo com suporte de estoque.