Gerador de Vídeos de Valores da Empresa: Construa Cultura com IA

Produza vídeos de equipe envolventes sem esforço usando avatares de IA para representar os valores da sua marca.

Crie um vídeo vibrante de 45 segundos sobre a cultura da empresa, projetado para novos contratados, destacando seus valores de negócios principais através de vídeos de equipe envolventes e visuais dinâmicos. Utilize os avatares de IA da HeyGen para transmitir mensagens-chave, garantindo um tom consistente e acolhedor com geração de narração profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de storytelling corporativo envolvente de 60 segundos direcionado a potenciais clientes, ilustrando a jornada única da sua marca e compromisso com a excelência com um estilo visual cinematográfico elegante e uma trilha sonora inspiradora. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter seu roteiro em cenas impactantes, garantindo que os elementos de branding personalizados sejam perfeitamente integrados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos de recrutamento para candidatos a emprego em potencial, destacando os benefícios de se juntar à sua equipe com um apelo visual moderno e convidativo e música de fundo contemporânea. Empregue os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma saída de criador de vídeo de negócios profissional e envolvente que ressoe com os melhores talentos.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo informativo de 90 segundos para públicos internos, reforçando vídeos de cultura da empresa e conquistas recentes através de vídeos de equipe envolventes, apresentados com um estilo visual claro e positivo e uma narração profissional. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para enriquecer sua narrativa com visuais relevantes e garantir alta qualidade de produção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Valores de Negócios

Crie facilmente vídeos de storytelling corporativo envolventes e vídeos de equipe que ressoem com públicos internos e novos contratados, destacando os valores centrais da sua empresa.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo para iniciar seu vídeo de storytelling corporativo e insira seu roteiro ou mensagens-chave.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Dê vida aos seus valores selecionando ou criando um avatar de IA para narrar sua mensagem, aprimorando o toque pessoal dos seus vídeos de cultura da empresa.
3
Step 3
Refine com Branding Personalizado
Aplique seu branding personalizado com logotipos e cores usando os controles de Branding da HeyGen para garantir consistência e reforçar sua identidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seus vídeos de equipe envolventes polidos em vários redimensionamentos de proporção e exportações para compartilhar perfeitamente com públicos internos ou novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo de Aprendizado Baseado em Valores

Gere rapidamente módulos de vídeo e cursos para comunicar efetivamente os valores de negócios, garantindo que todos os membros da equipe compreendam os princípios fundamentais da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar nosso vídeo de storytelling corporativo e vídeos de cultura da empresa?

A HeyGen transforma vídeos de storytelling corporativo e de cultura da empresa com avatares de IA dinâmicos e branding personalizado. Utilize modelos de vídeo para criar rapidamente vídeos de equipe envolventes que refletem autenticamente os valores da sua empresa para públicos internos e novos contratados.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de negócios eficaz para comunicações internas?

Como um poderoso gerador de vídeos de IA, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de negócios profissionais para públicos internos. Aproveitando o texto-para-vídeo a partir de roteiro e diversos avatares de IA, a HeyGen garante que suas mensagens, como um vídeo de recrutamento, sejam claras e impactantes para novos contratados.

A HeyGen pode suportar branding personalizado para todas as nossas necessidades de gerador de vídeos de valores da empresa?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles robustos de branding personalizado, permitindo que você integre seu logotipo e cores perfeitamente em qualquer vídeo de valores da empresa. Você também pode utilizar sua extensa biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção para uma saída versátil de vídeo de storytelling corporativo.

Como o gerador de vídeos de IA da HeyGen simplifica a criação de conteúdo profissional?

O inovador gerador de vídeos de IA da HeyGen simplifica a produção ao permitir texto-para-vídeo a partir de roteiro com narração de IA realista e avatares de IA expressivos. Isso capacita os usuários a criar rapidamente vídeos de cultura da empresa de alta qualidade através de um Editor de Vídeo de IA intuitivo, completo com suporte de estoque.

