Criador de Vídeos de Atualização de Negócios: Crie Vídeos Envolventes

Gere rapidamente vídeos profissionais para marketing e promoções com nossa plataforma alimentada por IA e templates e cenas personalizáveis.

Crie um vídeo de atualização interna de negócios de 30 segundos usando um avatar de IA para informar sua equipe sobre as últimas conquistas do terceiro trimestre. Este vídeo, direcionado a proprietários de pequenas empresas e equipes internas, deve apresentar um estilo visual profissional e conciso com um tom de áudio claro e informativo, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para geração eficiente de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Anuncie o lançamento do seu próximo grande produto com uma campanha de vídeo de marketing dinâmica de 45 segundos, especificamente voltada para profissionais de marketing e startups. Alcance um estilo visual moderno e energético com música de fundo animada, utilizando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen e garantindo distribuição ideal nas plataformas de mídia social com redimensionamento e exportação de proporção, tornando sua criação de vídeo com IA verdadeiramente impactante.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de introdução à cultura da empresa de 60 segundos, projetado para departamentos de RH e novos contratados, mostrando seu negócio online com profissionalismo incomparável. Almeje um estilo visual polido e confiável, complementado por uma geração de narração amigável e legendas acessíveis, garantindo que seus vídeos profissionais deixem uma impressão positiva duradoura.
Prompt de Exemplo 3
Precisa de uma vitória rápida? Crie um vídeo de dica semanal de 15 segundos para empreendedores ocupados e criadores de conteúdo, demonstrando uma estratégia de negócios fácil de usar. Este estilo visual direto, impulsionado por Templates e cenas profissionalmente projetados, permite a criação rápida de conteúdo, provando como um editor de vídeo de IA pode otimizar seu fluxo de trabalho para atualizações de vídeo de alta qualidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização de Negócios

Transforme rapidamente suas atualizações de negócios em vídeos profissionais e envolventes, aproveitando a IA para criação eficiente e resultados de alta qualidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando seu roteiro de atualização de negócios. Nossa plataforma utiliza capacidades avançadas de Texto-para-vídeo para dar vida às suas palavras, tornando a criação de vídeos com IA sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade de Templates e cenas profissionalmente projetados para combinar com a estética da sua marca. Isso forma a base para seus templates profissionalmente projetados.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Personalize seu vídeo aplicando os controles de Branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seus vídeos profissionais estejam alinhados com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte Sua Atualização
Finalize seu vídeo com narrações geradas automaticamente e legendas precisas. Exporte facilmente seu vídeo finalizado, pronto para todo o marketing e promoções em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Demonstrações de Sucesso do Cliente

.

Crie vídeos de IA envolventes para destacar conquistas de clientes, construindo confiança e demonstrando o valor das suas ofertas de negócios.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de negócios?

HeyGen é uma plataforma intuitiva alimentada por IA que simplifica todo o processo de criação de vídeos profissionais. Funciona como um eficaz criador de vídeos de atualização de negócios, aproveitando a criação de vídeos com IA para otimizar a produção de conteúdo para diversas necessidades.

Quais recursos avançados de edição de vídeo com IA o HeyGen oferece?

HeyGen oferece capacidades avançadas de edição de vídeo com IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de narração realista, para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade. Esta plataforma alimentada por IA garante que seus vídeos sejam profissionais e envolventes para qualquer finalidade.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos para marketing e redes sociais?

Absolutamente, o HeyGen é um excelente criador de vídeos de negócios online para todo o seu marketing de vídeo e promoções. Oferece templates profissionalmente projetados otimizados para várias plataformas de redes sociais, tornando a criação de vídeos rápida e eficaz.

O HeyGen suporta personalização de marca e integração de mídia?

Sim, o HeyGen serve como uma solução abrangente de produção de vídeo, oferecendo controles robustos de marca para incorporar seu logotipo e cores de forma integrada. Os usuários também podem acessar uma extensa biblioteca de mídia de estoque dentro do criador de vídeos HeyGen para aprimorar seu conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo