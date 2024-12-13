Gerador de Vídeos de Treinamento para Transformação Empresarial: Acelere o Crescimento

Revolucione o L&D com avatares AI para conteúdo de treinamento profissional, escalável e entrega mais rápida.

367/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a equipes de L&D, ilustrando como simplificar os processos de integração de funcionários. Utilize uma estética visual profissional e limpa com avatares AI diversos apresentando informações-chave, utilizando a geração avançada de narração do HeyGen para uma entrega consistente e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos para gerentes de marketing, destacando o poder da personalização de marca dentro da plataforma HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e visualmente rico, apresentando transições rápidas entre vários modelos e cenas, demonstrando como o conteúdo pode ser facilmente adaptado e exportado com redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo impactante de 30 segundos para departamentos de treinamento de empresas globais, enfatizando a capacidade do HeyGen de economizar tempo e custo na criação de conteúdo educacional em larga escala. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e conciso, mostrando os recursos multilíngues do HeyGen através de legendas sincronizadas e geração de narração diversa, tornando o conteúdo acessível globalmente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento para Transformação Empresarial

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e informativos para suas iniciativas de transformação empresarial, do roteiro à produção final, com uma plataforma intuitiva alimentada por AI.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de treinamento no editor de roteiros, aproveitando o recurso de texto para vídeo para sincronizar automaticamente os visuais com seu texto. Isso forma a base do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares AI e vozes para representar sua marca e transmitir sua mensagem. Personalize sua aparência e tom para combinar com seu estilo de treinamento.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Aprimore seu vídeo com modelos profissionais, adicione música de fundo e aplique opções de personalização de marca como logotipos e cores. Isso garante que seu treinamento esteja alinhado com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo de treinamento de alta qualidade em vários formatos de proporção. Compartilhe ou incorpore facilmente seu conteúdo finalizado em plataformas de aprendizado para alcançar seus funcionários de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsionar a Transformação com Conteúdo Motivacional

.

Produza vídeos motivacionais atraentes que inspirem os funcionários, promovam mudanças positivas e impulsionem a adoção bem-sucedida de novas iniciativas de transformação empresarial.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a produção criativa de vídeos de treinamento?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que melhora significativamente a produção criativa de vídeos de treinamento. Com avatares AI realistas e uma seleção diversificada de modelos, os usuários podem transformar roteiros em vídeos instrutivos visualmente atraentes, promovendo um processo de criação de conteúdo mais dinâmico.

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para vídeos alinhados à marca?

O HeyGen oferece robustas capacidades de personalização de marca, permitindo integrar o logotipo da sua empresa e cores específicas da marca de forma harmoniosa nos vídeos gerados por AI. Isso garante que cada vídeo produzido esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca, criando vídeos publicáveis e alinhados à marca sem esforço.

O HeyGen é um gerador eficaz de vídeos de treinamento para diversas necessidades empresariais?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um gerador de vídeos de treinamento altamente eficaz, adequado para várias necessidades empresariais, incluindo integração de funcionários, SOPs e treinamento técnico. Sua funcionalidade intuitiva de texto para vídeo e narrações AI permitem uma produção rápida de vídeos, tornando-o uma ferramenta valiosa para equipes de L&D que buscam economizar tempo e custo.

Como a plataforma de AI generativa do HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais?

A plataforma de AI generativa do HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais ao oferecer uma interface amigável que transforma texto em vídeo com facilidade. Seus recursos poderosos, incluindo avatares AI e geração automatizada de narração, permitem que os usuários produzam vídeos profissionais de alta qualidade de forma eficiente, reduzindo drasticamente as complexidades tradicionais da produção de vídeos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo