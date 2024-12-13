Absolutamente. HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA versátil, projetada para criar diversos conteúdos, desde vídeos de Marketing impactantes até vídeos de Vendas eficazes. Nossos controles de branding robustos garantem que a identidade única da sua marca, incluindo logotipos e cores, seja consistentemente representada em toda a sua criação de vídeo de IA.