Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a educadores online, com um estilo visual limpo e informativo incorporando elementos de compartilhamento de tela. Este vídeo usará a geração de narração da HeyGen para entregar conteúdo educacional calmo, acompanhado de legendas automáticas para melhorar o aprendizado na criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de vendas de 60 segundos para gerentes de produto, apresentando um estilo visual polido e persuasivo que mostra dinamicamente as características do produto. Aproveite os templates e cenas da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para alcançar uma saída de vídeo de alta qualidade com narração confiante e música de fundo profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 30 segundos para departamentos de RH, adotando uma estética visual amigável e corporativa-casual com avatares AI diversos. Utilizando os avatares AI da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, este vídeo visa otimizar a automação do fluxo de trabalho com uma voz calorosa e clara, tornando os anúncios para funcionários envolventes e facilmente compartilháveis em várias plataformas.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos para Sistemas Empresariais

Produza rapidamente vídeos empresariais de nível profissional com AI, simplificando seu processo de criação de conteúdo do roteiro à tela em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. O gerador de vídeos para sistemas empresariais transformará seu texto em uma narrativa visual usando sua capacidade de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Aprimore seu vídeo selecionando um avatar AI expressivo para apresentar seu conteúdo, adicionando um toque humano às suas comunicações empresariais.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo aplicando seus controles de marca específicos, garantindo consistência com os logotipos e esquemas de cores da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize sua criação exportando sua saída de vídeo de alta qualidade em várias proporções, pronta para ser compartilhada em seus sistemas e plataformas empresariais.

Acelere a Criação de Marketing e Anúncios

Produza rapidamente vídeos de marketing e anúncios de alto impacto, impulsionando o crescimento empresarial e alcançando públicos mais amplos de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação rápida de vídeos AI a partir de texto?

A HeyGen transforma seus roteiros em vídeos AI de alta qualidade usando tecnologia avançada de texto para vídeo. Basta inserir seu texto, selecionar um avatar digital e escolher uma narração para gerar rapidamente conteúdo de vídeo envolvente. Isso simplifica todo o processo de criação de vídeos.

A HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos visualmente atraentes e alinhados à marca?

Com certeza. A HeyGen oferece uma ampla gama de templates e cenas profissionalmente projetados para iniciar seus projetos. Você pode facilmente aplicar seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, para garantir que todos os seus vídeos de marketing estejam consistentemente alinhados à marca.

Que tipo de conteúdo de vídeo criativo posso produzir com a HeyGen?

A HeyGen é um gerador de vídeos AI versátil que permite a criação de diversos conteúdos de vídeo, desde vídeos de personagens animados até vídeos explicativos envolventes. Você pode alcançar uma saída de vídeo de alta qualidade adequada para várias plataformas e propósitos.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para refinar projetos de vídeo?

A HeyGen fornece recursos robustos para aprimorar seus vídeos AI, incluindo geração automática de legendas e uma rica biblioteca de mídia com suporte de estoque. Você também pode ajustar facilmente as proporções para diferentes plataformas, garantindo conteúdo de vídeo polido e profissional.

