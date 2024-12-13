Crie um vídeo envolvente de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e aspirantes a empreendedores, mostrando como um novo serviço simplifica suas operações. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, usando cenas dinâmicas para ilustrar eficiência, complementado por uma narração clara e encorajadora gerada com a capacidade de "Geração de Narração" do HeyGen, enfatizando a facilidade das soluções de criador de vídeos para contar histórias de negócios.

Gerar Vídeo