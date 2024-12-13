Gerador de Vídeos de Narrativa Empresarial: Eleve Sua Marca

Transforme suas narrativas empresariais em histórias visuais atraentes usando criação de vídeo AI com avatares AI realistas.

524/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos para treinadores corporativos e educadores, desmembrando um protocolo complexo de cibersegurança em etapas fáceis de entender. A abordagem visual deve ser limpa e profissional, incorporando gráficos animados e visualização de dados clara, complementada por uma narração calma e autoritária. Aproveite avatares AI para apresentar as informações, aprimorando a narrativa visual com um apresentador digital consistente, tornando o conteúdo acessível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de depoimento envolvente de 30 segundos voltado para potenciais clientes e equipes de vendas, destacando a experiência positiva de um cliente com uma ferramenta de produtividade. Os elementos visuais devem ser autênticos e comoventes, com música de fundo sutil, enquanto uma narração genuína e relacionável destaca o sucesso do usuário. Este conteúdo de formato curto pode aumentar significativamente os vídeos de marketing usando geração de narração para criar narrações impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo vibrante de 20 segundos projetado para candidatos a emprego e membros da comunidade, ilustrando o compromisso de uma empresa com a sustentabilidade. Empregue imagens brilhantes e positivas e uma melodia cativante e inspiradora, acompanhada por uma narração amigável e inspiradora. Garanta que todas as mensagens-chave sejam reforçadas com legendas, permitindo uma narrativa AI eficaz para um amplo alcance de conteúdo nas redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Narrativa Empresarial

Transforme suas ideias em narrativas visuais atraentes de forma rápida e eficiente com ferramentas de criação de vídeo impulsionadas por AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando sua história empresarial. Use o escritor de roteiros AI para gerar narrativas atraentes ou cole seu texto existente diretamente para formar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatares
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares AI para representar seus personagens. Personalize sua aparência e expressões para combinar perfeitamente com a voz e mensagem da sua marca.
3
Step 3
Adicione Narrações e Áudio Envolventes
Enriqueça sua história com geração de narração profissional. A plataforma sincroniza automaticamente o áudio com os visuais escolhidos, tornando sua apresentação impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Uma vez que sua narrativa esteja completa, gere seu vídeo de alta qualidade. Compartilhe seu vídeo de narrativa empresarial em várias plataformas para alcançar seu público-alvo e amplificar sua mensagem de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

.

Produza rapidamente vídeos cativantes para redes sociais para melhorar a presença da sua marca e engajar seu público de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a narrativa AI e a narrativa visual para empresas?

O HeyGen capacita empresas com uma plataforma avançada de criação de vídeos AI que atua como um poderoso gerador de vídeos de narrativa empresarial. Ele permite que você transforme ideias em narrativas visuais atraentes de forma rápida e eficaz. Através de capacidades inovadoras de narrativa AI, o HeyGen ajuda você a engajar seu público com vídeos de qualidade profissional sem a necessidade de recursos extensivos de produção.

O HeyGen pode ajudar criadores de conteúdo a produzir vídeos de marketing e conteúdo para redes sociais de forma mais eficiente?

Absolutamente. O HeyGen fornece aos criadores de conteúdo ferramentas inteligentes e modelos inteligentes para produzir vídeos de marketing de alta qualidade e conteúdo envolvente para redes sociais em um ritmo acelerado. Nossa plataforma simplifica significativamente o fluxo de trabalho de produção de vídeo, tornando a criação de conteúdo mais eficiente para um alcance mais amplo.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar avatares AI e geração de cenas?

O HeyGen oferece flexibilidade criativa extensa, permitindo que você personalize avatares AI com movimentos realistas e garanta personagens consistentes em todo o seu conteúdo. Com recursos como a Ferramenta de Posição de Personagem e geração de Cena Dinâmica, você pode dar vida às suas propostas criativas e ideias com controle visual incomparável.

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeo desde o roteiro até uma história visual polida?

Sim, o HeyGen simplifica dramaticamente a criação de vídeos AI do início ao fim. Nossa plataforma inclui um escritor de roteiros AI e suporta edição baseada em texto, transformando perfeitamente seu texto em uma narrativa visual rica, completa com narrações realistas e sincronização labial automática, garantindo uma experiência de narrativa visual polida.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo