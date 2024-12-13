Seu Criador de Vídeos de Prontidão Empresarial Definitivo

Crie rapidamente vídeos profissionais de treinamento e marketing. Transforme roteiros em conteúdo visual dinâmico com nossa funcionalidade perfeita de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Produza um vídeo de marketing envolvente de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, destacando um novo produto com um estilo visual dinâmico e animado e uma trilha sonora moderna. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos de forma envolvente, ajudando as empresas a criar conteúdo de vídeo promocional eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo conciso de 45 segundos direcionado a potenciais clientes, detalhando um serviço ou processo complexo. O estilo visual e de áudio deve ser claro, informativo e contar com uma narração amigável, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para criar uma solução de criador de vídeos de negócios online.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo vibrante de 15 segundos para redes sociais, anunciando uma venda relâmpago ou uma atualização rápida. Empregue uma estética visual moderna e acelerada com música contemporânea, garantindo máxima acessibilidade e alcance ao adicionar legendas usando a HeyGen para um conteúdo de vídeo de curta duração impactante.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo corporativo polido de 60 segundos para equipes internas e partes interessadas, destacando conquistas trimestrais ou uma nova iniciativa. Mantenha um estilo visual e de áudio autoritário, mas inspirador, com uma trilha sonora profissional, acelerando a criação ao começar com um dos modelos e cenas abrangentes da HeyGen para a criação de vídeos de prontidão empresarial profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Prontidão Empresarial

Crie rapidamente vídeos de prontidão empresarial profissionais e impactantes com ferramentas alimentadas por IA para preparar sua equipe e parceiros para o sucesso.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece colando seu roteiro ou escolhendo um modelo pré-desenhado. A capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen transforma instantaneamente suas palavras em uma narrativa visual dinâmica, garantindo que sua mensagem seja clara e concisa para qualquer conteúdo de treinamento ou informativo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento selecionando entre uma ampla gama de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o tom da sua marca, tornando seus materiais de prontidão empresarial mais relacionáveis e memoráveis.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Integre a identidade da sua empresa de forma perfeita. Utilize "Controles de branding (logo, cores)" para manter a consistência em todos os seus vídeos, enquanto enriquece suas cenas com imagens, vídeos e músicas relevantes da extensa biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Confiança
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o facilmente em vários formatos e resoluções adequados para qualquer plataforma. Aproveite "Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto" para garantir que seu conteúdo de prontidão empresarial fique ótimo em todos os lugares, desde apresentações internas até canais de redes sociais.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Produza vídeos de IA envolventes para destacar efetivamente histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar minha empresa a criar vídeos de marketing envolventes?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA projetado para capacitar empresas a produzir vídeos de marketing de alta qualidade de forma rápida e eficiente. Com uma vasta biblioteca de modelos de vídeo e avatares de IA personalizáveis, você pode criar conteúdo envolvente que ressoe com seu público sem esforço. Esta plataforma simplifica seu processo criativo para a criação de vídeos de negócios online.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de negócios online eficaz para diversas necessidades de conteúdo?

A HeyGen oferece um editor de vídeo intuitivo de arrastar e soltar, tornando-se um criador de vídeos de negócios online eficaz para diversas necessidades de conteúdo. Você pode facilmente produzir desde vídeos de treinamento e vídeos para redes sociais até conteúdo de vídeo corporativo polido, simplesmente convertendo texto em vídeo usando a poderosa IA da HeyGen.

A HeyGen pode criar conteúdo de vídeo de curta duração profissional e vídeos explicativos para minha marca?

Com certeza, a HeyGen é uma plataforma alimentada por IA perfeita para gerar conteúdo de vídeo de curta duração profissional, incluindo vídeos promocionais envolventes e vídeos explicativos detalhados. A plataforma inclui controles de marca robustos, garantindo que a saída de vídeo esteja perfeitamente alinhada com a estética e a mensagem da sua marca.

Como a HeyGen utiliza IA para uma produção de vídeo eficiente?

A HeyGen, como um gerador de vídeos de IA líder, transforma a produção de vídeos utilizando avatares de IA avançados e capacidades perfeitas de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen gerará vídeos profissionais com geração de narração natural, tornando-se um excelente criador de vídeos de prontidão empresarial.

