gerador de vídeo de proposta de negócios: Crie Pitches Envolventes Rápido
Crie propostas de vídeo personalizadas e envolventes mais rápido do que nunca usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para marketing de vídeo impactante.
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos projetado para potenciais clientes ou equipes internas para desmistificar produtos ou serviços técnicos complexos. Empregue a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para garantir precisão e consistência, complementado por visuais modernos e informativos e narração precisa, juntamente com legendas essenciais para acessibilidade e clareza.
Produza uma proposta de vídeo personalizada de 1 minuto que capacite as equipes de vendas a engajar clientes específicos de forma mais eficaz. Aproveite os extensos Modelos & cenas e suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para criar vídeos alinhados à marca que sejam polidos, persuasivos e apresentem uma voz calorosa, porém profissional, adaptada a cada oportunidade única de cliente.
Gere uma peça de marketing em vídeo envolvente de 45 segundos para clientes existentes e primeiros adotantes, anunciando novas atualizações de produtos ou melhorias de recursos. Utilize a criação de vídeo com IA da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para produzir um anúncio dinâmico, visualmente atraente e conciso com música animada e texto na tela, garantindo que esteja otimizado para várias plataformas digitais.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Destaque Histórias de Sucesso de Clientes.
Construa credibilidade e confiança em suas propostas de negócios criando facilmente vídeos de IA envolventes que destacam os triunfos dos clientes.
Gere Vídeos de Negócios de Alto Impacto.
Produza rapidamente vídeos de negócios profissionais e alinhados à marca, garantindo que suas propostas sejam envolventes e visualmente impressionantes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?
A HeyGen utiliza IA avançada para transformar seus roteiros em vídeos envolventes com mínimo esforço. Você pode gerar avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade a partir de texto, simplificando significativamente seu fluxo de trabalho de criação de vídeos com IA.
Posso criar vídeos alinhados à marca usando a HeyGen?
Com certeza. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e ativos personalizados para criar vídeos alinhados à marca. Utilize nossos modelos profissionalmente projetados e rica biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo reflita a identidade única da sua marca.
Quais ferramentas de edição de vídeo estão disponíveis na HeyGen?
A HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar, atuando como um poderoso editor de vídeo com IA para personalização fácil. Você pode adicionar ou editar legendas, refinar cenas e utilizar várias ferramentas de edição de vídeo para aperfeiçoar seu conteúdo antes da exportação.
Como a HeyGen pode melhorar minhas propostas de negócios?
A HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de propostas de negócios, permitindo que você crie propostas de vídeo personalizadas que realmente se destacam. Com a criação de vídeos com IA, você pode entregar pitches e vídeos explicativos envolventes rapidamente, impulsionando seus esforços gerais de marketing de vídeo.