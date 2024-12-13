gerador de vídeo de proposta de negócios: Crie Pitches Envolventes Rápido

Crie propostas de vídeo personalizadas e envolventes mais rápido do que nunca usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para marketing de vídeo impactante.

Crie um vídeo de proposta de negócios conciso de 60 segundos voltado para executivos ocupados, utilizando os avatares de IA da HeyGen e geração sofisticada de narração para entregar uma apresentação polida, direta e profissional com um tom claro e autoritário. Este vídeo visa transmitir rapidamente as principais propostas de valor para tomadores de decisão de alto nível, garantindo o máximo impacto em tempo mínimo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 90 segundos projetado para potenciais clientes ou equipes internas para desmistificar produtos ou serviços técnicos complexos. Empregue a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para garantir precisão e consistência, complementado por visuais modernos e informativos e narração precisa, juntamente com legendas essenciais para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma proposta de vídeo personalizada de 1 minuto que capacite as equipes de vendas a engajar clientes específicos de forma mais eficaz. Aproveite os extensos Modelos & cenas e suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para criar vídeos alinhados à marca que sejam polidos, persuasivos e apresentem uma voz calorosa, porém profissional, adaptada a cada oportunidade única de cliente.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma peça de marketing em vídeo envolvente de 45 segundos para clientes existentes e primeiros adotantes, anunciando novas atualizações de produtos ou melhorias de recursos. Utilize a criação de vídeo com IA da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para produzir um anúncio dinâmico, visualmente atraente e conciso com música animada e texto na tela, garantindo que esteja otimizado para várias plataformas digitais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Proposta de Negócios

Crie facilmente propostas de vídeo envolventes e alinhadas à marca em minutos com ferramentas alimentadas por IA, transformando seus pitches em experiências personalizadas e visualmente atraentes.

1
Step 1
Gere Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro de proposta. Nossa IA usará a tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu conteúdo escrito em uma narrativa de vídeo envolvente.
2
Step 2
Personalize com Modelos e Cenas
Selecione entre Modelos & cenas profissionalmente projetados para combinar com a estética da sua marca. Aplique elementos de marca personalizados, cores e logotipos usando controles intuitivos.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narração
Enriqueça sua proposta com avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem. Opcionalmente, gere narrações com som natural e inclua mídia de nossa extensa biblioteca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e baixe seu arquivo MP4 de alta qualidade. Compartilhe facilmente sua proposta de vídeo personalizada em várias plataformas ou incorpore-a diretamente em seu site.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Explicativos Envolventes

.

Desenvolva vídeos explicativos claros e persuasivos para articular ideias complexas dentro de suas propostas de negócios, simplificando conceitos para os clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar seus roteiros em vídeos envolventes com mínimo esforço. Você pode gerar avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade a partir de texto, simplificando significativamente seu fluxo de trabalho de criação de vídeos com IA.

Posso criar vídeos alinhados à marca usando a HeyGen?

Com certeza. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e ativos personalizados para criar vídeos alinhados à marca. Utilize nossos modelos profissionalmente projetados e rica biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo reflita a identidade única da sua marca.

Quais ferramentas de edição de vídeo estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar, atuando como um poderoso editor de vídeo com IA para personalização fácil. Você pode adicionar ou editar legendas, refinar cenas e utilizar várias ferramentas de edição de vídeo para aperfeiçoar seu conteúdo antes da exportação.

Como a HeyGen pode melhorar minhas propostas de negócios?

A HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeos de propostas de negócios, permitindo que você crie propostas de vídeo personalizadas que realmente se destacam. Com a criação de vídeos com IA, você pode entregar pitches e vídeos explicativos envolventes rapidamente, impulsionando seus esforços gerais de marketing de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo