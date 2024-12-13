Para equipes de marketing, um vídeo de lançamento de produto impactante de 45 segundos é essencial. Imagine este vídeo utilizando um estilo visual elegante e energético, complementado por transições modernas e uma trilha sonora animada. Um avatar de IA realista deve entregar uma narração clara e profissional, demonstrando como os poderosos avatares de IA e as capacidades de geração de narração da HeyGen oferecem uma solução robusta de gerador de vídeos para projetos empresariais, ideal para lançamentos de produtos envolventes.

Gerar Vídeo