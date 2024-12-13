Gerador de Vídeos de Procedimentos Empresariais para SOPs com IA

Crie rapidamente documentação em vídeo com narrações em IA para treinamento claro e consistente e comunicações internas.

Produza um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando um procedimento interno de negócios essencial, perfeito para treinar novos funcionários em uma função crítica de software. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela claras, complementadas por uma narração amigável, mas autoritária, gerada através da capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo instruções de áudio consistentes e de alta qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para novos membros da equipe, crie um vídeo instrucional de 2 minutos que sirva como documentação essencial em vídeo para nosso software interno de gerenciamento de projetos. A apresentação visual deve ser acolhedora e direta, apresentando um avatar de IA acessível da biblioteca de avatares de IA do HeyGen para guiar os usuários pelos passos, apoiado por uma trilha de áudio profissional e clara para garantir compreensão abrangente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo atraente de 90 segundos especificamente para equipes técnicas e gerentes de projeto, destacando uma recente atualização complexa de fluxo de trabalho dentro de nosso pipeline de desenvolvimento, ressaltando como o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen pode rapidamente transformar texto detalhado em uma explicação visual dinâmica. O vídeo precisa de um estilo visual limpo e corporativo com gráficos nítidos e um tom informativo e preciso, tornando os detalhes intrincados fáceis de digerir.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo urgente de 45 segundos para usuários finais e equipe de suporte, fornecendo um guia de referência rápida para etapas comuns de solução de problemas para nosso portal do cliente, utilizando legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e clareza mesmo em ambientes sem som. A abordagem visual deve ser direta e baseada em gravações de tela, com legendas em negrito e fáceis de ler acompanhando instruções simples na tela.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Procedimentos Empresariais

Simplifique seus guias operacionais e treinamentos com vídeos envolventes e impulsionados por IA. Transforme rapidamente procedimentos complexos em documentação visual clara e compreensível.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece escolhendo um modelo profissional ou começando do zero. Utilize o criador de vídeos com IA para gerar cenas iniciais a partir do seu roteiro.
2
Step 2
Adicione Elementos Profissionais
Incorpore avatares de IA para apresentar informações ou gere narrações em IA para uma narração clara. Adicione automaticamente legendas para acessibilidade.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Use o editor intuitivo de arrastar e soltar para personalizar seu vídeo. Adicione controles de branding, mídia de estoque e refine transições para aperfeiçoar seu procedimento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Treinamento
Finalize seu vídeo exportando-o no formato de proporção desejado. Compartilhe facilmente seus vídeos de treinamento concluídos com equipes ou incorpore-os em sua base de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos com IA

.

Transforme processos empresariais intrincados e SOPs em formatos de vídeo facilmente digeríveis, tornando informações críticas acessíveis e compreensíveis para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de procedimentos empresariais?

HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo com IA que simplifica o processo de geração de documentação em vídeo de alta qualidade. Ele utiliza avatares de IA e tecnologia Texto-para-vídeo para transformar seus roteiros em vídeos profissionais e envolventes sem exigir habilidades complexas de edição.

O HeyGen pode integrar gravações de tela em vídeos gerados por IA?

Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades nativas de gravação de tela, permitindo capturar aplicativos de software ou fluxos de trabalho complexos. Você pode então mesclar essas gravações com avatares de IA e narrações geradas por IA, aprimorando seus guias de usuário passo a passo e comunicações internas.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos corporativos?

HeyGen fornece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos corporativos mantenham uma identidade de marca consistente. Você pode facilmente personalizar elementos como logotipos e cores da marca, e utilizar modelos profissionalmente projetados para alinhar cada vídeo com os padrões visuais da sua empresa.

O HeyGen suporta legendas e tradução para audiências globais?

Absolutamente. O HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos, que são essenciais para acessibilidade e compreensão mais ampla. Além disso, suas narrações em IA e Traduções com 1 Clique permitem que você localize o conteúdo, alcançando e engajando efetivamente uma audiência global diversificada.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo