Gerador de Vídeos de Procedimentos Empresariais para SOPs com IA
Crie rapidamente documentação em vídeo com narrações em IA para treinamento claro e consistente e comunicações internas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para novos membros da equipe, crie um vídeo instrucional de 2 minutos que sirva como documentação essencial em vídeo para nosso software interno de gerenciamento de projetos. A apresentação visual deve ser acolhedora e direta, apresentando um avatar de IA acessível da biblioteca de avatares de IA do HeyGen para guiar os usuários pelos passos, apoiado por uma trilha de áudio profissional e clara para garantir compreensão abrangente.
Desenvolva um vídeo atraente de 90 segundos especificamente para equipes técnicas e gerentes de projeto, destacando uma recente atualização complexa de fluxo de trabalho dentro de nosso pipeline de desenvolvimento, ressaltando como o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen pode rapidamente transformar texto detalhado em uma explicação visual dinâmica. O vídeo precisa de um estilo visual limpo e corporativo com gráficos nítidos e um tom informativo e preciso, tornando os detalhes intrincados fáceis de digerir.
É necessário um vídeo urgente de 45 segundos para usuários finais e equipe de suporte, fornecendo um guia de referência rápida para etapas comuns de solução de problemas para nosso portal do cliente, utilizando legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e clareza mesmo em ambientes sem som. A abordagem visual deve ser direta e baseada em gravações de tela, com legendas em negrito e fáceis de ler acompanhando instruções simples na tela.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento com IA.
Utilize vídeos impulsionados por IA para melhorar a compreensão e a memorização dos funcionários sobre procedimentos empresariais complexos e SOPs, melhorando a eficácia geral do treinamento.
Escale a Documentação e o Treinamento em Vídeo.
Gere documentação em vídeo extensa e materiais de treinamento de forma eficiente, garantindo comunicação consistente e acesso amplo para todos os membros da equipe.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de procedimentos empresariais?
HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo com IA que simplifica o processo de geração de documentação em vídeo de alta qualidade. Ele utiliza avatares de IA e tecnologia Texto-para-vídeo para transformar seus roteiros em vídeos profissionais e envolventes sem exigir habilidades complexas de edição.
O HeyGen pode integrar gravações de tela em vídeos gerados por IA?
Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades nativas de gravação de tela, permitindo capturar aplicativos de software ou fluxos de trabalho complexos. Você pode então mesclar essas gravações com avatares de IA e narrações geradas por IA, aprimorando seus guias de usuário passo a passo e comunicações internas.
Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos corporativos?
HeyGen fornece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos corporativos mantenham uma identidade de marca consistente. Você pode facilmente personalizar elementos como logotipos e cores da marca, e utilizar modelos profissionalmente projetados para alinhar cada vídeo com os padrões visuais da sua empresa.
O HeyGen suporta legendas e tradução para audiências globais?
Absolutamente. O HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos, que são essenciais para acessibilidade e compreensão mais ampla. Além disso, suas narrações em IA e Traduções com 1 Clique permitem que você localize o conteúdo, alcançando e engajando efetivamente uma audiência global diversificada.