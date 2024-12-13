Poderoso Criador de Vídeos de Orientação Empresarial para Facilitar a Integração
Garanta que novos funcionários compreendam rapidamente a cultura e as políticas da empresa. Crie vídeos de treinamento profissionais usando templates e cenas intuitivas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento empresarial conciso de 45 segundos, projetado para que todos os novos contratados compreendam rapidamente as diretrizes essenciais da política da empresa. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para explicar claramente informações complexas com texto animado e visuais simples e claros, apoiados por uma narração calma e autoritária para garantir compreensão e conformidade.
Produza um vídeo de treinamento envolvente de 30 segundos para representantes de vendas, oferecendo uma visão geral rápida do produto ou atualização de recursos para melhorar suas apresentações de vendas. Esta peça dinâmica deve aproveitar os templates e cenas do HeyGen para um visual profissional e energético, com cortes rápidos, design de som moderno e uma narração entusiástica para destacar novos pontos de venda de forma eficaz.
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos para facilitar o compartilhamento de conhecimento entre os funcionários existentes sobre mudanças organizacionais recentes ou a introdução de um novo líder de equipe. Apresente este vídeo com visuais profissionais e tranquilizadores e uma narração amigável e informativa, garantindo que detalhes cruciais sejam acessíveis a todos através de legendas automáticas para máxima clareza.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Melhore seus vídeos de orientação e treinamento empresarial com IA para melhorar significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento.
Escale o Treinamento e a Integração de Funcionários.
Produza eficientemente inúmeros cursos de treinamento interno e módulos de integração para alcançar todos os seus funcionários globalmente com conteúdo consistente.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar nosso processo de integração de funcionários?
O HeyGen atua como um eficiente criador de vídeos de orientação empresarial, permitindo que você simplifique a integração de novos funcionários. Você pode facilmente criar vídeos de integração consistentes que apresentam a cultura da empresa e informações essenciais, garantindo que cada novo contratado receba uma experiência de boas-vindas padronizada e envolvente.
Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento envolventes?
Como um poderoso criador de vídeos de treinamento, o HeyGen oferece recursos ricos como templates de vídeo de treinamento personalizáveis, avatares de IA e conversão de texto para vídeo sem interrupções para criar vídeos de treinamento envolventes. Você pode facilmente personalizar o conteúdo com narrações, legendas e controles de marca para atender a objetivos de aprendizagem específicos.
O HeyGen pode nos ajudar a criar vídeos de treinamento empresarial com avatares de IA?
Sim, o HeyGen permite que você produza facilmente vídeos de treinamento empresarial profissionais usando avatares de IA realistas. Basta inserir seu roteiro, e a tecnologia de texto para vídeo do HeyGen gerará o vídeo com uma narração natural, transformando a forma como você entrega vídeos de treinamento.
Como o HeyGen ajuda a manter a consistência da marca em vídeos de integração?
O HeyGen capacita você a manter uma forte consistência de marca em todos os seus vídeos de integração através de controles abrangentes de marca. Você pode facilmente incorporar o logotipo da sua empresa, cores específicas e elementos visuais, garantindo que cada vídeo reforce a cultura única da sua empresa e a identidade da marca.