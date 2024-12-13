Crie um vídeo de orientação empresarial de 60 segundos para novos funcionários, destacando a vibrante cultura da sua empresa. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável transmitindo mensagens-chave sobre os valores e expectativas da empresa, acompanhado por música de fundo animada e visuais modernos e acolhedores para fazer com que os novos contratados se sintam parte da equipe desde o primeiro dia.

Gerar Vídeo