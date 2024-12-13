Criador de Orientação Empresarial: Integre e Envolva Novos Contratados

Crie facilmente vídeos envolventes de integração de novos funcionários usando nosso recurso dinâmico de Texto para vídeo para apresentações impactantes.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos de 'Orientação da Empresa' projetado para a integração de novos funcionários, apresentando a missão e os valores da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, com uma narração profissional e amigável, utilizando de forma eficaz os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave de maneira envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos que explore nossa 'Cultura da Empresa' para fomentar um maior engajamento na integração de novos contratados. Este vídeo deve apresentar um estilo visual autêntico com uma trilha sonora motivacional, facilmente gerado usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para uma criação de conteúdo sem complicações.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para o RH e novos contratados, detalhando os 'cronogramas de integração' iniciais e as 'Informações da Empresa' essenciais. Adote um estilo visual claro e profissional com legendas fáceis de ler, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para otimizar a produção e garantir clareza.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo sofisticado de 90 segundos de 'criador de orientação empresarial', perfeito para apresentar nosso 'perfil da empresa' a potenciais clientes e parceiros. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, com uma narração persuasiva, enriquecida por visuais ricos do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para transmitir profissionalismo e inovação.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Orientação Empresarial

Crie facilmente vídeos de orientação empresarial envolventes para a integração de novos funcionários, garantindo uma introdução consistente e impactante à cultura da sua empresa.

1
Step 1
Crie Sua Estrutura de Orientação
Comece selecionando entre uma variedade de "Modelos de Orientação" pré-desenhados ou comece do zero. Utilize os "Modelos e cenas" flexíveis da HeyGen para estruturar rapidamente seu vídeo de integração, estabelecendo a base para a introdução da sua empresa.
2
Step 2
Adicione Suas Informações da Empresa
Preencha sua orientação com informações-chave da "Empresa", incluindo valores, história e apresentações da equipe. Basta inserir seu roteiro, e a capacidade de "Texto para vídeo" da HeyGen transformará seu texto em diálogo falado.
3
Step 3
Escolha Seus Visuais e Branding
Aumente o engajamento selecionando um "avatar de IA" expressivo para apresentar seu conteúdo. Personalize ainda mais seu vídeo aplicando as cores e o logotipo únicos da sua marca usando o recurso de "Controles de Branding (logotipo, cores)" da HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para a Integração de Novos Funcionários
Finalize seu vídeo de orientação profissional. Com a HeyGen, você pode facilmente exportar sua criação em vários formatos de proporção, pronta para integrar em seu processo de "integração de novos funcionários" e dar as boas-vindas à sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura da Empresa

Produza vídeos inspiradores que comuniquem efetivamente a cultura, valores e visão da sua empresa, promovendo um forte senso de pertencimento para os novos contratados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de uma orientação empresarial?

A HeyGen funciona como um poderoso criador de orientação empresarial, fornecendo ferramentas intuitivas e modelos de orientação profissional para otimizar a criação de vídeos de Orientação da Empresa envolventes. Você pode transformar seu conteúdo em apresentações de alta qualidade sem esforço, garantindo que suas Informações da Empresa sejam transmitidas de forma eficaz aos novos funcionários.

Posso personalizar meus vídeos de integração de novos funcionários com minha marca?

Com certeza. A HeyGen permite que você personalize totalmente com elementos da marca, garantindo que seus vídeos de integração de novos funcionários reflitam o perfil e a cultura da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, cores e ativos visuais específicos para manter a consistência da marca em todo o seu plano de orientação.

Qual é o papel dos avatares de IA em melhorar o engajamento na integração de funcionários?

Os avatares de IA na HeyGen aumentam significativamente o engajamento na integração de funcionários ao entregar suas Informações da Empresa e mensagens de boas-vindas de maneira dinâmica e personalizada. Esses avatares de IA podem apresentar cronogramas de integração complexos e políticas da empresa, tornando a experiência de aprendizado mais interativa e memorável para os novos contratados.

É fácil gerar narrações profissionais para meu plano de orientação?

Sim, a HeyGen torna a geração de narrações simples e eficiente com suas capacidades avançadas de texto para vídeo. Você pode converter seu plano de orientação escrito em fala natural sem esforço, garantindo comunicação clara e consistente para todos os seus materiais de orientação da empresa.

