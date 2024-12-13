Criador de Orientação Empresarial: Integre e Envolva Novos Contratados
Crie facilmente vídeos envolventes de integração de novos funcionários usando nosso recurso dinâmico de Texto para vídeo para apresentações impactantes.
Desenvolva um vídeo inspirador de 60 segundos que explore nossa 'Cultura da Empresa' para fomentar um maior engajamento na integração de novos contratados. Este vídeo deve apresentar um estilo visual autêntico com uma trilha sonora motivacional, facilmente gerado usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para uma criação de conteúdo sem complicações.
Produza um vídeo instrucional conciso de 30 segundos para o RH e novos contratados, detalhando os 'cronogramas de integração' iniciais e as 'Informações da Empresa' essenciais. Adote um estilo visual claro e profissional com legendas fáceis de ler, aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para otimizar a produção e garantir clareza.
Desenhe um vídeo sofisticado de 90 segundos de 'criador de orientação empresarial', perfeito para apresentar nosso 'perfil da empresa' a potenciais clientes e parceiros. O estilo visual deve ser elegante e corporativo, com uma narração persuasiva, enriquecida por visuais ricos do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para transmitir profissionalismo e inovação.
Motor Criativo
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração.
Utilize IA para aumentar significativamente as taxas de engajamento e retenção durante a integração de novos funcionários e programas contínuos de treinamento da empresa.
Desenvolva Módulos de Orientação Abrangentes.
Crie rapidamente módulos extensivos de orientação e treinamento, garantindo aprendizado consistente e acessível para todos os novos contratados globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de uma orientação empresarial?
A HeyGen funciona como um poderoso criador de orientação empresarial, fornecendo ferramentas intuitivas e modelos de orientação profissional para otimizar a criação de vídeos de Orientação da Empresa envolventes. Você pode transformar seu conteúdo em apresentações de alta qualidade sem esforço, garantindo que suas Informações da Empresa sejam transmitidas de forma eficaz aos novos funcionários.
Posso personalizar meus vídeos de integração de novos funcionários com minha marca?
Com certeza. A HeyGen permite que você personalize totalmente com elementos da marca, garantindo que seus vídeos de integração de novos funcionários reflitam o perfil e a cultura da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, cores e ativos visuais específicos para manter a consistência da marca em todo o seu plano de orientação.
Qual é o papel dos avatares de IA em melhorar o engajamento na integração de funcionários?
Os avatares de IA na HeyGen aumentam significativamente o engajamento na integração de funcionários ao entregar suas Informações da Empresa e mensagens de boas-vindas de maneira dinâmica e personalizada. Esses avatares de IA podem apresentar cronogramas de integração complexos e políticas da empresa, tornando a experiência de aprendizado mais interativa e memorável para os novos contratados.
É fácil gerar narrações profissionais para meu plano de orientação?
Sim, a HeyGen torna a geração de narrações simples e eficiente com suas capacidades avançadas de texto para vídeo. Você pode converter seu plano de orientação escrito em fala natural sem esforço, garantindo comunicação clara e consistente para todos os seus materiais de orientação da empresa.