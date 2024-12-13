Os avatares de IA na HeyGen aumentam significativamente o engajamento na integração de funcionários ao entregar suas Informações da Empresa e mensagens de boas-vindas de maneira dinâmica e personalizada. Esses avatares de IA podem apresentar cronogramas de integração complexos e políticas da empresa, tornando a experiência de aprendizado mais interativa e memorável para os novos contratados.