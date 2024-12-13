Criador de Vídeos de Integração Empresarial para Novas Contratações Sem Complicações

Envolva novos contratados desde o primeiro dia. Gere narrações profissionais instantaneamente, tornando seus vídeos de treinamento claros e impactantes.

Um vídeo de boas-vindas de 60 segundos destinado a novos funcionários, apresentando a vibrante cultura da empresa e seus valores fundamentais. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, com avatares de IA diversos fazendo introduções amigáveis, complementados por uma narração envolvente e clara de IA. Este vídeo utiliza os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para criar uma primeira impressão pessoal, mas escalável, para cada contratação, tornando a experiência de integração do funcionário memorável desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial conciso de 45 segundos projetado para novos clientes, guiando-os pelas funcionalidades essenciais de um produto SaaS. O estilo visual deve ser limpo e direto, usando visuais claros para demonstrar a funcionalidade, aprimorados por legendas informativas para reforçar as etapas principais. Este vídeo de integração do cliente aproveita as legendas e o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para garantir uma experiência de aprendizado acessível e eficaz, proporcionando visuais claros para compreensão imediata.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo introdutório energético de 30 segundos para um módulo de treinamento de RH, direcionado a gerentes de RH e proprietários de pequenas empresas que precisam criar vídeos de integração sem habilidades extensivas de design. A estética deve ser brilhante e encorajadora, com modelos profissionais e uma narração de IA amigável e otimista. Este vídeo destaca como é fácil criar vídeos de integração usando os Modelos & cenas da HeyGen e Texto-para-vídeo a partir de roteiro, provando que não são necessárias habilidades de design ou tecnologia para produzir material instrucional de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico de 90 segundos apresentando políticas-chave da empresa em um formato envolvente e acessível para todos os funcionários atuais e futuros. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e profissional, utilizando uma mistura de cenas e uma narração de IA autoritária, mas acessível, com uso estratégico de suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes. Este vídeo transforma documentos de políticas tradicionalmente secos em experiências de integração em vídeo atraentes, facilmente compartilháveis em várias plataformas graças ao redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, garantindo comunicação clara e aumentando o engajamento do usuário.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração Empresarial

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes com visuais claros e capacidades de IA, fazendo com que novos contratados se sintam bem-vindos e informados desde o primeiro dia.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece com um modelo profissionalmente projetado ou crie do zero para delinear o conteúdo dos seus vídeos de integração. Isso agiliza o processo de criação de vídeos introdutórios atraentes.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Adapte seu vídeo com informações relevantes e elementos da cultura da empresa. Incorpore seu logotipo, cores e detalhes específicos usando os controles de branding para alinhar com a identidade da sua empresa.
3
Step 3
Gere Narrações de IA
Dê vida ao seu roteiro com narrações de IA de alta qualidade em vários idiomas, garantindo visuais claros e mensagens consistentes para todos os seus novos funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de integração empresarial e exporte-o no formato de proporção desejado. Compartilhe facilmente seu vídeo em todas as plataformas relevantes para envolver novos contratados de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas com Facilidade

.

Produza explicações em vídeo claras e concisas para políticas, processos e informações de produtos complexos da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração empresarial?

A HeyGen utiliza sua plataforma de IA generativa para capacitar empresas a criar vídeos de integração profissional sem esforço, mesmo sem habilidades de design ou tecnologia. Utilize modelos prontos e avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo envolvente para novos contratados.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração de funcionários envolventes?

Com certeza. A HeyGen permite que você crie vídeos dinâmicos e interativos que comunicam efetivamente a cultura e as políticas da sua empresa. Você pode personalizar o conteúdo com narrações de IA e visuais claros para garantir uma experiência acolhedora e informativa para novos funcionários.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para a produção de vídeos de integração?

A HeyGen simplifica todo o processo de produção de vídeos de integração, permitindo que as organizações escalem de forma econômica e padronizem seu treinamento. Esta plataforma de IA generativa reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a criação de vídeos, garantindo consistência para todos os novos contratados.

A HeyGen oferece narrações de IA e capacidades multilíngues para vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen fornece narrações robustas de IA, permitindo que você gere narrações com som natural em vários idiomas para seus vídeos de treinamento e tutoriais. Além disso, você pode facilmente adicionar legendas para melhorar a acessibilidade e alcançar um público mais amplo e multilíngue.

