Criador de Vídeos de Integração Empresarial para Novas Contratações Sem Complicações
Envolva novos contratados desde o primeiro dia. Gere narrações profissionais instantaneamente, tornando seus vídeos de treinamento claros e impactantes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Crie um vídeo tutorial conciso de 45 segundos projetado para novos clientes, guiando-os pelas funcionalidades essenciais de um produto SaaS. O estilo visual deve ser limpo e direto, usando visuais claros para demonstrar a funcionalidade, aprimorados por legendas informativas para reforçar as etapas principais. Este vídeo de integração do cliente aproveita as legendas e o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para garantir uma experiência de aprendizado acessível e eficaz, proporcionando visuais claros para compreensão imediata.
Desenvolva um vídeo introdutório energético de 30 segundos para um módulo de treinamento de RH, direcionado a gerentes de RH e proprietários de pequenas empresas que precisam criar vídeos de integração sem habilidades extensivas de design. A estética deve ser brilhante e encorajadora, com modelos profissionais e uma narração de IA amigável e otimista. Este vídeo destaca como é fácil criar vídeos de integração usando os Modelos & cenas da HeyGen e Texto-para-vídeo a partir de roteiro, provando que não são necessárias habilidades de design ou tecnologia para produzir material instrucional de alta qualidade.
Imagine um vídeo dinâmico de 90 segundos apresentando políticas-chave da empresa em um formato envolvente e acessível para todos os funcionários atuais e futuros. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e profissional, utilizando uma mistura de cenas e uma narração de IA autoritária, mas acessível, com uso estratégico de suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais relevantes. Este vídeo transforma documentos de políticas tradicionalmente secos em experiências de integração em vídeo atraentes, facilmente compartilháveis em várias plataformas graças ao redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, garantindo comunicação clara e aumentando o engajamento do usuário.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique a Criação de Conteúdo de Integração.
Desenvolva rapidamente vídeos de integração abrangentes e módulos de treinamento para equipar novos contratados de forma eficiente.
Aumente o Engajamento e Retenção de Funcionários.
Ofereça experiências de integração cativantes que mantenham novos funcionários engajados e melhorem a retenção a longo prazo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração empresarial?
A HeyGen utiliza sua plataforma de IA generativa para capacitar empresas a criar vídeos de integração profissional sem esforço, mesmo sem habilidades de design ou tecnologia. Utilize modelos prontos e avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo envolvente para novos contratados.
A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração de funcionários envolventes?
Com certeza. A HeyGen permite que você crie vídeos dinâmicos e interativos que comunicam efetivamente a cultura e as políticas da sua empresa. Você pode personalizar o conteúdo com narrações de IA e visuais claros para garantir uma experiência acolhedora e informativa para novos funcionários.
Quais são os benefícios de usar a HeyGen para a produção de vídeos de integração?
A HeyGen simplifica todo o processo de produção de vídeos de integração, permitindo que as organizações escalem de forma econômica e padronizem seu treinamento. Esta plataforma de IA generativa reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a criação de vídeos, garantindo consistência para todos os novos contratados.
A HeyGen oferece narrações de IA e capacidades multilíngues para vídeos de treinamento?
Sim, a HeyGen fornece narrações robustas de IA, permitindo que você gere narrações com som natural em vários idiomas para seus vídeos de treinamento e tutoriais. Além disso, você pode facilmente adicionar legendas para melhorar a acessibilidade e alcançar um público mais amplo e multilíngue.