Gerador de Vídeos de Integração: Simplifique o Treinamento com IA

Crie rapidamente vídeos de integração profissionais usando modelos personalizáveis para aumentar o engajamento dos funcionários e reduzir o tempo de treinamento.

Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para a integração de novos funcionários, mostrando como nossa empresa utiliza um gerador de vídeo com IA para treinamento. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente um roteiro detalhado em visuais envolventes, garantindo um tom profissional e direto com narração clara e sincronizada, direcionado a todos os novos colaboradores para um aprendizado eficiente sobre ferramentas-chave, como nosso gerador de vídeos de integração.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Imagine otimizar a comunicação interna com um vídeo de documentação de 60 segundos para sua equipe de engenharia, explicando os aspectos técnicos de uma nova atualização de software. Empregue os extensos modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo visualmente atraente e informativo, completo com música de fundo nítida e animada e legendas claras na tela para melhorar a compreensão dos usuários técnicos que revisam mudanças de processo através de modelos de vídeo envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para gerentes de produto, ilustrando o uso de uma funcionalidade complexa com opções de personalização completas. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para entregar uma narração autoritária, mas amigável, impulsionada pela geração de voz integrada (atuando como um gerador de voz com IA), fornecendo orientações detalhadas passo a passo e um estilo visual sofisticado adaptado para imersões profundas nas funcionalidades do produto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para uma equipe de marketing, destacando o novo gerador de vídeos de integração empresarial para potenciais clientes, enfatizando como o suporte à biblioteca de mídia integrada do HeyGen simplifica o processo criativo. O vídeo deve ter um estilo visual profissional e envolvente, aproveitando várias ferramentas implícitas de edição de vídeo para refinamento, e ser exportado como um arquivo MP4 de alta resolução adequado para ampla distribuição, visando prospectos externos para máximo impacto.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração Empresarial

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e de alta qualidade para novos funcionários com ferramentas impulsionadas por IA, simplificando o processo de boas-vindas e integrando a cultura da empresa.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Integração
Comece digitando seu roteiro, aproveitando nosso recurso de Texto para Vídeo com IA. Isso transforma instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, adequado para a integração de funcionários.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para apresentar sua mensagem de integração. Esses apresentadores virtuais adicionam um toque profissional ao seu vídeo de treinamento, tornando-o mais dinâmico e pessoal para novos funcionários.
3
Step 3
Personalize com Controles de Marca
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua empresa utilizando nossos controles de marca. Aplique facilmente seus logotipos, cores e fontes corporativas para alcançar um visual totalmente personalizado e consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de integração empresarial e exporte-o em um arquivo MP4 de alta resolução. Compartilhe amplamente para fornecer documentação em vídeo de forma eficaz e recepcionar novos contratados de maneira tranquila em sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura da Empresa

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores e compartilhe os valores da empresa com novos funcionários, promovendo um ambiente positivo e um forte senso de pertencimento desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração?

O HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos com IA projetado para simplificar a criação de vídeos de integração envolventes. Utilizando capacidades de texto para vídeo e diversos avatares de IA, o HeyGen permite que você produza rapidamente documentação em vídeo profissional para novos funcionários, mesmo sem habilidades prévias de edição de vídeo.

O HeyGen oferece personalização completa para alinhar com a marca da minha empresa?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização completa para garantir que seus vídeos reflitam consistentemente a cultura e a marca da sua empresa. Você pode aproveitar controles de marca dedicados para logotipos e paletas de cores, acessar uma extensa biblioteca de mídia para ativos livres de royalties e utilizar ferramentas abrangentes de edição de vídeo para ajustar cada detalhe visual.

Quais capacidades de saída técnica e compartilhamento o HeyGen suporta?

O HeyGen suporta a exportação dos vídeos criados como arquivos MP4 de alta resolução, garantindo qualidade profissional adequada para fins comerciais. Além disso, você pode facilmente compartilhar seu conteúdo gerado com um link simples e se beneficiar de recursos como áudio sincronizado e um Gerador de Legendas com IA para maior acessibilidade.

O HeyGen oferece vários modelos de vídeo e ferramentas de IA para diversas necessidades de conteúdo?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de modelos de vídeo e poderosas ferramentas de IA, incluindo um gerador de voz com IA e avatares de IA, atendendo a diversas necessidades de conteúdo. Seja criando vídeos explicativos, vídeos de treinamento ou conteúdo para redes sociais, a plataforma do HeyGen oferece os recursos criativos para atender às suas necessidades específicas.

