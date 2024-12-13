Gerador de Vídeos de Treinamento para Estágios Empresariais para Conteúdo Envolvente

Simplifique sua integração de estágio com a criação de vídeos com IA. Gere vídeos de treinamento profissionais sem esforço a partir de roteiros usando texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de 1 minuto para profissionais de RH demonstrando como um gerador de vídeo com IA pode simplificar a produção de vídeos de treinamento para estágios empresariais, utilizando avatares profissionais de IA e funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para um visual limpo e envolvente e uma narração de IA clara e confiante.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para novos estagiários, focando nas etapas iniciais da integração de estágio. Este vídeo deve ser acolhedor, informativo e levemente energético, usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração de narração confiável para entregar uma narração de IA amigável e articulação clara.
Prompt de Exemplo 2
Imagine uma visão técnica concisa de 45 segundos para administradores de TI avaliando plataformas de vídeo, destacando as capacidades de integração LMS do HeyGen. O vídeo deve ser direto, conciso e apresentar demonstrações técnicas, aproveitando legendas e modelos e cenas pré-construídas para uma narração de IA autoritária com texto claro na tela.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de recrutamento atraente de 1 minuto e 30 segundos para equipes de marketing atraírem talentos de ponta, enfatizando o poder dos controles de branding na criação de conteúdo consistente e de alta qualidade. Este vídeo polido, corporativo e consistente com a marca usará efetivamente vários modelos e cenas e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, acompanhado por uma narração de IA dinâmica e música de fundo sutil.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Estágios Empresariais

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e profissionais para seus estagiários em apenas quatro etapas simples. Aproveite a IA para simplificar seu processo de integração de estágio.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Escreva ou cole seu conteúdo de treinamento. Nosso gerador utiliza texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca. Esses apresentadores digitais entregarão sua mensagem de treinamento de estágio de forma profissional, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aplique Controles de Branding
Personalize seu vídeo com controles de branding. Incorpore o logotipo, cores e fontes da sua empresa para manter uma identidade de marca consistente em todos os materiais de estágio.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize e exporte seu vídeo de treinamento de alta qualidade usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Está pronto para compartilhamento perfeito em seu LMS ou plataformas internas para seus estagiários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Novos Estagiários

.

Desenvolva vídeos inspiradores com IA que acolhem novos estagiários, articulam os valores da empresa e promovem um forte senso de propósito desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeo com IA intuitivo, transformando texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e narrações de IA para criar conteúdo de vídeo envolvente de forma eficiente.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem existentes para integração de estágio?

Sim, o HeyGen suporta integração com LMS, tornando-o ideal para simplificar a integração de estágio e outros vídeos de treinamento corporativo. Isso permite que as empresas implantem e acompanhem facilmente a criação de vídeos com IA dentro de seus frameworks educacionais existentes.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para garantir personalização e acessibilidade de vídeo?

O HeyGen fornece controles de branding robustos para personalizar visuais e inclui legendas automáticas para acessibilidade. Sua interface amigável combinada com modelos profissionais garante a criação de vídeos com IA que se alinham com diretrizes específicas de marca.

Além de texto-para-vídeo, como o HeyGen apoia a criação de conteúdo diversificado para empresas?

O HeyGen se expande além do texto-para-vídeo direto a partir de roteiro com capacidades robustas de gravação de tela, tornando-se um gerador versátil de vídeos de treinamento para estágios empresariais. Isso permite a criação de vários vídeos de treinamento e vídeos de recrutamento com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo