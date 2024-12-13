Criador de Vídeos de Inteligência de Negócios para Vídeos Baseados em Dados

Transforme seus insights de dados em vídeos envolventes e baseados em dados instantaneamente com a poderosa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a equipes de marketing, ilustrando como insights de inteligência de negócios impulsionam campanhas bem-sucedidas. O estilo visual deve ser elegante e rico em dados, apresentando gráficos animados e uma narração profissional e animada, utilizando o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para sintetizar rapidamente os principais pontos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de lançamento de produto de 45 segundos para pequenos empresários, apresentando uma nova oferta com um avatar de IA amigável como o apresentador principal. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e convidativo, aproveitando os avatares de IA da HeyGen e modelos criativos e cenas para uma apresentação polida e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 60 segundos de comunicação interna voltado para departamentos de RH, explicando um novo benefício para os funcionários. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e profissional, com uma narração calma e clara e legendas exibidas de forma proeminente para aumentar a acessibilidade, incorporando suporte de mídia da biblioteca da HeyGen para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais, promovendo uma oferta por tempo limitado. Este vídeo requer uma estética visual rápida e chamativa com música de fundo energética, otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, com a mensagem principal derivada diretamente de um roteiro de texto-para-vídeo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Criador de Vídeos de Inteligência de Negócios com IA

Transforme dados complexos em vídeos envolventes e profissionais para relatórios, treinamentos e marketing, tudo dentro de uma plataforma intuitiva com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Prompt
Comece inserindo seus dados de inteligência de negócios ou um roteiro claro. Nossa plataforma aproveita as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar suas informações em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Visuais e Apresentadores
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos criativos. Selecione o apresentador digital perfeito e o estilo visual para comunicar efetivamente seus insights de dados.
3
Step 3
Aplique Branding e Refine
Personalize seu vídeo com os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores. Utilize ferramentas poderosas de edição de vídeo para adicionar animações, narrações e sincronizar áudio para um resultado polido.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Produza seu vídeo finalizado e exporte-o como um arquivo MP4 de alta resolução. Compartilhe seu vídeo baseado em dados em todas as plataformas para informar, treinar ou envolver seu público com visuais envolventes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize Campanhas de Marketing com Vídeos Baseados em Dados

.

Gere anúncios de vídeo de alto desempenho rapidamente, aproveitando insights de BI para impulsionar campanhas de marketing direcionadas e eficazes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para projetos criativos?

A HeyGen é um criador de vídeos com IA intuitivo que transforma ideias criativas em vídeos impressionantes. Nossa plataforma com tecnologia de IA permite que os usuários gerem vídeos a partir de prompts de texto, aproveitando avatares de IA e animações para dar vida à sua visão com facilidade.

Posso criar vídeos dinâmicos apenas com texto usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite a criação de vídeos nativos de prompt, permitindo que você transforme prompts de texto em vídeos de alta qualidade. Você pode selecionar entre uma variedade diversificada de avatares e vozes de IA para entregar seu roteiro, tornando a geração de vídeos eficiente e envolvente.

Que controle criativo a HeyGen oferece para produção de vídeos alinhados à marca?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize seu vídeo gerado por IA com seu logotipo, cores e elementos visuais específicos. Isso garante que seus vídeos de marketing e comunicações internas reflitam consistentemente a identidade da sua marca com vídeos alinhados à marca.

Como a HeyGen pode potencializar meus vídeos com visuais e animações impactantes?

O motor criativo da HeyGen permite que você adicione visuais cinematográficos e crie animações originais para aprimorar seus vídeos. Você pode facilmente integrar mídia de estoque e utilizar ferramentas poderosas de edição de vídeo para fazer seu conteúdo realmente se destacar e envolver seu público.

