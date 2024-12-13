Criador de Vídeos de Inteligência de Negócios para Vídeos Baseados em Dados
Transforme seus insights de dados em vídeos envolventes e baseados em dados instantaneamente com a poderosa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de lançamento de produto de 45 segundos para pequenos empresários, apresentando uma nova oferta com um avatar de IA amigável como o apresentador principal. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e convidativo, aproveitando os avatares de IA da HeyGen e modelos criativos e cenas para uma apresentação polida e envolvente.
Produza um vídeo conciso de 60 segundos de comunicação interna voltado para departamentos de RH, explicando um novo benefício para os funcionários. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e profissional, com uma narração calma e clara e legendas exibidas de forma proeminente para aumentar a acessibilidade, incorporando suporte de mídia da biblioteca da HeyGen para visuais relevantes.
Gere um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais, promovendo uma oferta por tempo limitado. Este vídeo requer uma estética visual rápida e chamativa com música de fundo energética, otimizado para várias plataformas usando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, com a mensagem principal derivada diretamente de um roteiro de texto-para-vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aprimore o Treinamento de Inteligência de Negócios.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que aumentam o engajamento e a retenção de conhecimento para conceitos complexos de BI.
Escale a Educação de BI Globalmente.
Desenvolva cursos extensivos de inteligência de negócios com IA, alcançando um público global e melhorando a acessibilidade ao aprendizado.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para projetos criativos?
A HeyGen é um criador de vídeos com IA intuitivo que transforma ideias criativas em vídeos impressionantes. Nossa plataforma com tecnologia de IA permite que os usuários gerem vídeos a partir de prompts de texto, aproveitando avatares de IA e animações para dar vida à sua visão com facilidade.
Posso criar vídeos dinâmicos apenas com texto usando a HeyGen?
Sim, a HeyGen permite a criação de vídeos nativos de prompt, permitindo que você transforme prompts de texto em vídeos de alta qualidade. Você pode selecionar entre uma variedade diversificada de avatares e vozes de IA para entregar seu roteiro, tornando a geração de vídeos eficiente e envolvente.
Que controle criativo a HeyGen oferece para produção de vídeos alinhados à marca?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você personalize seu vídeo gerado por IA com seu logotipo, cores e elementos visuais específicos. Isso garante que seus vídeos de marketing e comunicações internas reflitam consistentemente a identidade da sua marca com vídeos alinhados à marca.
Como a HeyGen pode potencializar meus vídeos com visuais e animações impactantes?
O motor criativo da HeyGen permite que você adicione visuais cinematográficos e crie animações originais para aprimorar seus vídeos. Você pode facilmente integrar mídia de estoque e utilizar ferramentas poderosas de edição de vídeo para fazer seu conteúdo realmente se destacar e envolver seu público.