Gerador de Vídeo de Inteligência Empresarial: Transforme Dados em Vídeo

Transforme relatórios complexos de BI em conteúdo de vídeo claro e envolvente, aproveitando a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, demonstrando como um gerador de vídeo por IA pode simplificar a criação de conteúdo. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando avatares de IA profissionais explicando estratégias de marketing complexas de forma envolvente e confiante, apoiados por geração de narração perfeita para transmitir mensagens-chave claramente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrutivo de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e educadores, ilustrando o poder do vídeo gerado por IA para explicar tópicos complexos. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e educativo, utilizando "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar explicações detalhadas em segmentos digeríveis, aprimorados por "Modelos e cenas" visualmente atraentes que mantêm o público focado e informado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo resumo elegante de 30 segundos para analistas de dados e treinadores corporativos, destacando insights críticos gerados por um gerador de vídeo de inteligência empresarial. O vídeo deve adotar um estilo visual minimalista e orientado por dados, com uma voz calma e autoritária, incorporando gráficos e tabelas relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para apoiar visualmente as conclusões, garantindo clareza com "Legendas/legendas automáticas".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional inspirador de 45 segundos para gerentes de mídias sociais e organizadores de eventos, demonstrando como transformar visuais estáticos em conteúdo dinâmico usando o conceito de "imagem para vídeo" para um anúncio de evento atraente ou "vídeo de marketing". Empregue um estilo visual e de áudio vibrante e animado, aproveitando "Modelos e cenas" para dar às imagens um fluxo profissional e envolvente, e utilize "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para adaptar perfeitamente o vídeo final para várias plataformas sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Inteligência Empresarial

Transforme dados empresariais complexos em narrativas visuais envolventes. Gere vídeos profissionais com tecnologia de IA para comunicar insights de forma eficaz, promovendo melhor compreensão e decisões.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando seus insights empresariais e pontos de dados em um roteiro conciso. A função de texto para vídeo do HeyGen transforma seu conteúdo escrito em narrativas de vídeo envolventes.
2
Step 2
Escolha um Modelo com Tecnologia de IA
Selecione entre uma variedade de modelos com tecnologia de IA projetados para apresentações empresariais. Estes fornecem uma estrutura profissional para seu vídeo de inteligência empresarial.
3
Step 3
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo com um avatar de IA para apresentar sua inteligência empresarial. Isso adiciona um toque humano e credibilidade profissional à sua mensagem orientada por dados.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Completo
Finalize sua apresentação de inteligência empresarial gerando e exportando seu vídeo. Ele estará disponível como um arquivo MP4 de alta qualidade, perfeito para o compartilhamento perfeito de seus insights.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Insights de Desempenho Empresarial

.

Transforme dados brutos de inteligência empresarial em narrativas de vídeo envolventes para comunicar efetivamente desempenho e insights aos stakeholders.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos por IA?

O HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo gerado por IA de alta qualidade, convertendo texto em vídeo com avatares de IA realistas, simplificando significativamente o processo de produção de vídeo para projetos criativos.

Posso personalizar meus vídeos com as ferramentas de IA do HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo modelos com tecnologia de IA, controles de marca para logotipos e cores, e a capacidade de adicionar animações dinâmicas, garantindo que seu vídeo de marketing se destaque.

Quais são as capacidades do HeyGen para conteúdo de vídeo multilíngue?

O HeyGen oferece suporte robusto a múltiplos idiomas e geração avançada de narração, permitindo criar vídeos de treinamento envolventes e conteúdo acessível a um público global com facilidade.

Quais opções de exportação estão disponíveis para vídeos gerados pelo HeyGen?

Os vídeos gerados pelo HeyGen são criados de forma eficiente através da criação de vídeo nativa de prompt a partir de seus roteiros de texto para vídeo e estão prontamente disponíveis para download como arquivos MP4 de alta qualidade, adequados para várias necessidades de produção de vídeo profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo