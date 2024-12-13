Criador de Vídeos de Treinamento de Continuidade de Negócios para Módulos Envolventes

Crie rapidamente módulos de treinamento envolventes usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir que a equipe esteja sempre preparada.

Crie um vídeo introdutório dinâmico de 60 segundos para novos contratados, explicando os fundamentos do treinamento de continuidade de negócios, direcionado ao público geral. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando diversos avatares de IA que apresentam conceitos-chave, acompanhados por uma narração envolvente e profissional. Este vídeo utilizará os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para proporcionar uma experiência de vídeo envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos para líderes de equipe e gerentes, ilustrando um cenário crucial de planejamento de recuperação de desastres. O estilo visual e de áudio deve ser claro, passo a passo e conciso, usando visuais profissionais para transmitir informações complexas de forma eficaz. Este vídeo pode ser rapidamente produzido usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, com legendas geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade e compreensão para públicos diversos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de atualização tranquilizador de 30 segundos para todos os funcionários e partes interessadas existentes, enfatizando a importância das revisões regulares de planejamento de continuidade de negócios. O estilo visual deve ser amigável e acessível, incorporando modelos visuais atraentes e cenas, acompanhados por uma voz calma e confiante. Utilizar os Modelos & cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca/estoque de mídia permitirá uma criação e personalização rápida de conteúdo, garantindo que a mensagem seja entregue de forma eficaz e consistente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia prático de 'como fazer' de 50 segundos para todos os funcionários, detalhando as etapas essenciais para acessar protocolos de emergência durante um evento inesperado, ajudando-os a criar vídeos de continuidade de negócios mais facilmente. Este vídeo requer um estilo visual direto e instrutivo, possivelmente usando animações ou gráficos simples, acompanhado por uma narração precisa. O redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen garantirão que o vídeo esteja perfeitamente formatado para vários canais de comunicação interna, enquanto o Texto-para-vídeo a partir de roteiro simplifica o fluxo de produção.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Continuidade de Negócios

Crie rapidamente vídeos de treinamento de continuidade de negócios envolventes e informativos usando IA, do roteiro à produção final, garantindo que sua equipe esteja sempre preparada.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de continuidade de negócios no gerador. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá instantaneamente seu texto em um storyboard de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de treinamento. Personalize sua aparência e voz para corresponder ao tom profissional da sua marca.
3
Step 3
Aprimore com Narração
Utilize a geração avançada de narração para adicionar uma narração com som natural ao seu vídeo. Garanta clareza e envolvimento para procedimentos críticos de continuidade de negócios.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento de continuidade de negócios e exporte-o em vários formatos. Compartilhe-o facilmente em toda a sua organização para manter todos informados e preparados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Maximizar o Impacto do Treinamento

.

Aproveite avatares de IA e visuais envolventes para melhorar significativamente a participação dos funcionários e a retenção de conhecimento em exercícios de continuidade de negócios.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento de continuidade de negócios envolventes rapidamente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de continuidade de negócios envolventes transformando seus roteiros em conteúdo dinâmico. Aproveite nosso gerador de vídeos de IA com avatares de IA realistas e diversos modelos de vídeo para produzir vídeos explicativos profissionais que comunicam informações vitais de forma eficaz.

Posso personalizar os avatares de IA e a identidade visual para o meu conteúdo de continuidade de negócios?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA, permitindo que você adapte sua aparência para corresponder à sua marca. Você também pode aplicar o logotipo e as cores da sua empresa para garantir que todos os seus vídeos de treinamento de continuidade de negócios mantenham uma aparência consistente e profissional.

Quais recursos a HeyGen oferece para agilizar a criação de vídeos explicativos de continuidade de negócios de alta qualidade?

A HeyGen agiliza seu fluxo de criação de vídeos com recursos poderosos como a geração de texto-para-vídeo, eliminando a necessidade de filmagens tradicionais. Melhore seus vídeos de continuidade de negócios com narrações geradas por IA e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e clareza, garantindo que sua mensagem alcance todos os funcionários de forma eficaz.

A HeyGen fornece modelos para acelerar a produção de vídeos de treinamento de continuidade de negócios?

Com certeza, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para acelerar a criação de conteúdo para treinamento de continuidade de negócios. Esses modelos personalizáveis simplificam o processo, ajudando você a produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente para preparação crítica.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo