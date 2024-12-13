Libere Sua Visão com um Criador de Vídeos de Clareza Empresarial

Transforme roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA para aumentar a clareza e o engajamento do seu negócio sem esforço.

543/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo instrucional de 90 segundos, voltado para equipes de marketing que precisam articular claramente os benefícios e funcionalidades de novos recursos de software para seu público. Este vídeo deve empregar um estilo visual informativo e claro, usando gravações de tela e elementos de interface destacados, acompanhados por uma narração precisa gerada por IA. Enfatize como o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro simplifica a produção de explicações técnicas detalhadas, garantindo consistência e precisão.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo de treinamento de 2 minutos para novos funcionários ou parceiros externos, focado em uma política específica da empresa ou procedimento técnico, voltado para gerentes de treinamento e educadores que necessitam de conteúdo acessível. O estilo visual deve ser educacional e abrangente, utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para um fluxo estruturado, com um narrador fácil de seguir e texto na tela reforçando os pontos-chave. Crucialmente, integre Legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e compreensão para diversos aprendizes.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de apresentação de 45 segundos para consultores e coaches, projetado para apresentar suas metodologias únicas e propostas de valor com alta clareza de negócios. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador, nítido e direto, apresentando visuais profissionais e uma geração de narração confiante e clara que ressoe fortemente com potenciais clientes. Foque em transmitir a mensagem central de forma eficaz e profissional, permitindo uma rápida compreensão de ideias complexas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Clareza Empresarial

Crie vídeos impactantes que comuniquem claramente a mensagem do seu negócio ao seu público com as ferramentas e recursos intuitivos de IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando sua mensagem. Utilize o recurso **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** para transformar seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico, garantindo que cada palavra contribua para a clareza do seu negócio.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione um **avatar de IA** envolvente ou escolha entre modelos profissionais para representar sua marca. Este passo ajuda a reforçar visualmente sua mensagem, tornando o conceito do seu negócio fácil de entender.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Aprimore sua mensagem com uma **geração de narração** realista para um toque profissional. Uma voz clara garante que a mensagem do seu negócio ressoe efetivamente com seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use as opções de **exportação em múltiplos formatos** para se adequar a várias plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo de negócios de alta qualidade e claro nas redes sociais e outros canais para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

.

Produza rapidamente vídeos claros e impactantes para redes sociais, transmitindo efetivamente a mensagem da sua marca e alcançando um público mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna o HeyGen um criador de vídeos com IA eficaz?

O HeyGen se destaca como um criador de vídeos com IA ao oferecer recursos avançados, como avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso garante que os vídeos sejam produzidos rapidamente sem comprometer a qualidade, tornando-o ideal para empresas que buscam eficiência e criatividade.

Como o HeyGen pode ajudar a melhorar a qualidade do vídeo?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de Aprimoramento de Vídeo com IA para melhorar a qualidade do vídeo, reduzindo ruídos e aprimorando detalhes. Os usuários se beneficiam de recursos como estabilização de filmagens tremidas e ajuste de proporções, garantindo resultados de nível profissional.

O HeyGen pode gerar legendas automáticas para redes sociais?

Sim, o HeyGen oferece geração automática de legendas, perfeito para criadores de conteúdo em redes sociais. A interface intuitiva permite fácil edição de legendas, além de suportar exportações em vários formatos para atender aos requisitos de diferentes plataformas.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para vídeos de branding?

O HeyGen oferece controles extensivos de branding, incluindo posicionamento de logotipo, ajustes de cores e modelos adaptados às necessidades de branding personalizado. Isso permite que as empresas mantenham a consistência da marca em seu conteúdo de vídeo de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo