Produza um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para todos os funcionários, explicando uma nova mudança organizacional em toda a empresa. O estilo visual deve ser profissional e limpo, utilizando infográficos animados e um tom de áudio tranquilizador e claro para transmitir estabilidade. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações, garantindo uma mensagem consistente e acessível em toda a organização.

