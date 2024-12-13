Gerador de Vídeos de Capacidade Empresarial: Potencializado por IA e Alinhado à Marca

Gere vídeos de alta qualidade e alinhados à marca para todas as suas necessidades de marketing e treinamento usando controles de marca intuitivos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 45 segundos voltado para potenciais clientes, detalhando um novo serviço. Este vídeo deve apresentar um estilo visual elegante e corporativo com uma voz confiante e clara gerada por um avatar de IA, destacando a eficiência de um gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais para o público em geral, capturando a atenção com cortes rápidos e música de fundo em tendência e livre de royalties. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para montar rapidamente visuais atraentes para esta criação de vídeo impactante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para um público global diversificado, focando em um lançamento de produto com um estilo visual inclusivo e claro. Garanta acessibilidade e alcance global incorporando Legendas precisas geradas pelo HeyGen, tornando esta peça de marketing em vídeo eficaz para divulgação internacional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Capacidade Empresarial

Crie vídeos profissionais e alinhados à marca para qualquer necessidade empresarial, desde treinamento até marketing, em apenas alguns passos simples com a criação de vídeo potencializada por IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando o seu roteiro desejado na plataforma. Nossa IA converterá automaticamente seu texto em uma narração com som natural, formando a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Esses apresentadores virtuais entregarão seu roteiro com expressões e gestos humanos, dando vida ao seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Marca e Visuais
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca. Personalize cores, adicione seu logotipo e selecione modelos profissionais para criar vídeos alinhados à marca que ressoem com seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Profissional
Quando seu vídeo estiver perfeito, exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Seu vídeo de alta qualidade e profissional está agora pronto para equipes de marketing, treinamento de funcionários ou capacitação de vendas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Desenvolva histórias de sucesso de clientes poderosas com vídeos envolventes de IA para construir confiança e acelerar a capacitação de vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode capacitar equipes de marketing a produzir vídeos de alta qualidade e alinhados à marca de forma eficiente?

O HeyGen capacita equipes de marketing fornecendo um motor criativo avançado de IA para gerar vídeos profissionais e alinhados à marca a partir de roteiros simples. Isso simplifica significativamente o processo de marketing em vídeo, permitindo uma mensagem consistente em todas as campanhas.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para garantir a criação de vídeos profissionais e personalizados?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos e cores personalizados, juntamente com uma vasta biblioteca de modelos e cenas, garantindo que cada vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca. Isso possibilita a criação de vídeos altamente profissionais adaptados a necessidades específicas.

O HeyGen facilita a transformação de roteiros de texto em vídeos envolventes usando Avatares de IA e modelos de marca?

Sim, o HeyGen se destaca na transformação de roteiros de texto em vídeos dinâmicos com Avatares de IA realistas e narrações personalizáveis. Os usuários podem aproveitar modelos de marca para manter uma aparência e sensação consistentes em todo o seu conteúdo de vídeo.

Como o HeyGen simplifica o processo de marketing em vídeo para empresas?

O HeyGen simplifica o marketing em vídeo permitindo a produção rápida de vídeos profissionais sem a necessidade de equipamentos complexos ou habilidades extensas de edição. Suas capacidades potencializadas por IA aceleram a criação de conteúdo, tornando o marketing em vídeo mais acessível e impactante para as empresas.

