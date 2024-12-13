Desbloqueie a Eficiência com um Gerador de Vídeo de Automação Empresarial

Simplifique os fluxos de trabalho de produção de vídeo e crie conteúdo profissional rapidamente. Gere vídeos impressionantes a partir de roteiros usando IA com a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Descubra como gerentes de TI e líderes de operações podem melhorar drasticamente suas linhas de produção de vídeo com um vídeo de 1 minuto, mostrando a integração perfeita do software de edição de vídeo com IA da HeyGen. O estilo visual deve ser profissional e limpo, com sobreposições de texto na tela, complementado por uma narração animada e confiante. Destaque o uso de Templates e cenas da HeyGen e avatares de IA para simplificar os fluxos de trabalho de produção de vídeo, demonstrando ganhos de eficiência sem comprometer a qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Explore o potencial das ferramentas de vídeo generativo com IA para diretores de marketing e criadores de conteúdo em um vídeo dinâmico de 45 segundos. Esta apresentação visual moderna e envolvente, acompanhada por uma narração clara e persuasiva, deve ilustrar como criar conteúdo de formato curto atraente. Foque na capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen e na geração eficiente de Narração, demonstrando como esta ferramenta de IA para marketing de vídeo transforma ideias em vídeos de alta qualidade rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Aprenda a revolucionar o treinamento corporativo e as comunicações de RH com um vídeo instrucional de 90 segundos, direcionado a treinadores corporativos e especialistas em L&D. O estilo visual informativo e amigável, combinado com uma narração calma e articulada, guiará os espectadores no uso de um gerador de vídeo de automação empresarial para conteúdo educacional. Enfatize como as Legendas/captions da HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de mídia/estoque permitem uma automação inteligente, tornando informações complexas acessíveis e envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Descubra a escalabilidade e o alcance de sua estratégia de conteúdo em um vídeo elegante de 1 minuto e 30 segundos, projetado para equipes de marketing empresarial e agências digitais. Com um estilo visual de alta tecnologia e aspiracional e uma narração energética e autoritária, este prompt destaca o poder de um gerador de vídeo com IA para distribuição multiplataforma. Mostre o recurso de Redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen, ilustrando como ele adapta o conteúdo sem esforço para vários canais, maximizando o impacto em toda a linha.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeo de Automação Empresarial

Simplifique a criação de vídeos para comunicação empresarial com IA, transformando texto em conteúdo envolvente de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de um Roteiro
Comece inserindo seu roteiro de texto. Nossa IA converterá automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico, aproveitando as capacidades avançadas de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione e Personalize Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Você pode personalizar sua aparência e gestos para melhor representar sua marca e mensagem.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca e Edite
Utilize controles de branding integrados para adicionar seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais. Edite cenas e refine visuais usando o software de edição de vídeo com IA intuitivo.
4
Step 4
Exporte e Distribua em Várias Plataformas
Exporte seu vídeo final em várias proporções otimizadas para diferentes plataformas. Isso simplifica seus fluxos de trabalho de produção de vídeo para uma distribuição multiplataforma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Corporativo com Vídeos de IA

.

Utilize vídeos gerados por IA para tornar os módulos de treinamento mais interativos e eficazes, melhorando o engajamento e a retenção dos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica os fluxos de trabalho de produção de vídeo para empresas?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeo de automação empresarial, permitindo que os usuários criem vídeos de alta qualidade de forma eficiente. Seu software de edição de vídeo com IA simplifica todo o processo, do roteiro ao resultado final, reduzindo significativamente o esforço manual.

A HeyGen pode criar Avatares de IA personalizados para conteúdos de vídeo diversos?

Sim, a HeyGen permite que você gere Avatares de IA personalizados que podem ser usados em vários tipos de vídeo, incluindo vídeos explicativos e vídeos para redes sociais. Essa capacidade melhora a consistência da marca e o engajamento em seus esforços de marketing de vídeo.

Quais recursos tornam a HeyGen um gerador de texto-para-vídeo eficaz?

A HeyGen utiliza ferramentas de vídeo generativo com IA de ponta para transformar roteiros de texto em vídeos envolventes com narrações realistas e Avatares de IA. Isso a torna um gerador de vídeo com IA ideal para criar conteúdos diversos, desde materiais de marketing até vídeos de formato curto.

Como a HeyGen atende às necessidades sofisticadas de software de edição de vídeo com IA?

A HeyGen oferece recursos abrangentes de software de edição de vídeo com IA, incluindo controles de branding robustos e redimensionamento de proporção para Distribuição Multiplataforma, como YouTube Shorts. Essa automação inteligente garante que seus vídeos sejam otimizados para vários canais.

