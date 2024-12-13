Criador de Vídeos de Anúncio Empresarial para Vídeos Impressionantes

Crie facilmente vídeos de anúncio profissionais com modelos personalizáveis e poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

393/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio emocionante de 45 segundos para celebrar um marco significativo da empresa, destinado a membros da equipe interna e funcionários atuais. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor, profissional e comemorativo, com música de fundo inspiradora e avatares de IA realistas gerados pela HeyGen para transmitir sua mensagem com autenticidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos detalhando uma nova oferta de serviço, projetado para proprietários de pequenas empresas e clientes potenciais. Empregue um estilo visual claro e amigável com visuais passo a passo e uma locução calma, aproveitando bem o recurso de Geração de Locução da HeyGen para narrar os benefícios do seu serviço de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de campanha de 15 segundos para redes sociais focado em aumentar o reconhecimento da marca, direcionado ao público geral em várias plataformas de redes sociais. O estilo visual deve ser chamativo e dinâmico, com texto em negrito e visuais vibrantes, complementado por áudio em tendência e legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e máximo engajamento mesmo sem som.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio Empresarial

Crie vídeos de anúncio envolventes com facilidade, aproveitando ferramentas impulsionadas por IA e modelos profissionais para comunicar suas notícias empresariais de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionais projetados para anúncios empresariais para iniciar rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize os detalhes do seu anúncio adicionando seu roteiro, depois enriqueça sua narrativa com "avatares de IA" ou mídia visual atraente da extensa biblioteca.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Garanta a consistência da marca aplicando o logotipo e as cores da sua empresa com nossos "controles de marca". Adicione música adequada da nossa biblioteca para aumentar o impacto do vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e "faça o download do vídeo" em vários formatos ou otimize-o para diferentes plataformas de redes sociais usando redimensionamento flexível de proporção de aspecto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Comunicação Interna

.

Melhore o engajamento dos funcionários e a compreensão das atualizações da empresa ou iniciativas de treinamento por meio de anúncios dinâmicos impulsionados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos criativos de anúncio?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos de anúncio envolventes com uma variedade de modelos de vídeo, avatares de IA e suporte a uma rica biblioteca de mídia, incluindo filmagens de arquivo. Nossa plataforma oferece ferramentas robustas para dar vida à sua visão criativa para lançamentos de produtos ou anúncios empresariais gerais.

Posso personalizar facilmente meus vídeos com o editor da HeyGen?

Sim, a HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que você personalize facilmente seus vídeos com controles de marca, legendas e música. Você também pode gerar locuções realistas e adicionar elementos de chamada para ação para aperfeiçoar sua mensagem.

Quais ferramentas impulsionadas por IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas impulsionadas por IA, como conversão de texto para vídeo e avatares de IA realistas, para simplificar seu processo de criação de vídeos. Você pode gerar conteúdo envolvente para plataformas de redes sociais ou vídeos explicativos sem experiência extensa em edição de vídeo.

Como compartilho ou faço download dos vídeos criados com a HeyGen?

Uma vez que seu vídeo esteja completo, a HeyGen permite que você faça o download facilmente do conteúdo de vídeo em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Você pode então compartilhar seus vídeos de anúncio polidos em todas as suas plataformas de redes sociais para alcançar seu público de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo