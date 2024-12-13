Criador de Vídeos de Anúncio Empresarial para Vídeos Impressionantes
Crie facilmente vídeos de anúncio profissionais com modelos personalizáveis e poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um vídeo de anúncio emocionante de 45 segundos para celebrar um marco significativo da empresa, destinado a membros da equipe interna e funcionários atuais. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor, profissional e comemorativo, com música de fundo inspiradora e avatares de IA realistas gerados pela HeyGen para transmitir sua mensagem com autenticidade.
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos detalhando uma nova oferta de serviço, projetado para proprietários de pequenas empresas e clientes potenciais. Empregue um estilo visual claro e amigável com visuais passo a passo e uma locução calma, aproveitando bem o recurso de Geração de Locução da HeyGen para narrar os benefícios do seu serviço de forma eficaz.
Crie um vídeo de campanha de 15 segundos para redes sociais focado em aumentar o reconhecimento da marca, direcionado ao público geral em várias plataformas de redes sociais. O estilo visual deve ser chamativo e dinâmico, com texto em negrito e visuais vibrantes, complementado por áudio em tendência e legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e máximo engajamento mesmo sem som.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Produza rapidamente vídeos de anúncio cativantes para plataformas de redes sociais para alcançar seu público de forma eficaz.
Anúncios Promocionais Rápidos.
Crie anúncios promocionais impactantes para lançamentos de produtos ou notícias da empresa rapidamente usando ferramentas de vídeo de IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos criativos de anúncio?
A HeyGen capacita você a produzir vídeos de anúncio envolventes com uma variedade de modelos de vídeo, avatares de IA e suporte a uma rica biblioteca de mídia, incluindo filmagens de arquivo. Nossa plataforma oferece ferramentas robustas para dar vida à sua visão criativa para lançamentos de produtos ou anúncios empresariais gerais.
Posso personalizar facilmente meus vídeos com o editor da HeyGen?
Sim, a HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que você personalize facilmente seus vídeos com controles de marca, legendas e música. Você também pode gerar locuções realistas e adicionar elementos de chamada para ação para aperfeiçoar sua mensagem.
Quais ferramentas impulsionadas por IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?
A HeyGen utiliza ferramentas avançadas impulsionadas por IA, como conversão de texto para vídeo e avatares de IA realistas, para simplificar seu processo de criação de vídeos. Você pode gerar conteúdo envolvente para plataformas de redes sociais ou vídeos explicativos sem experiência extensa em edição de vídeo.
Como compartilho ou faço download dos vídeos criados com a HeyGen?
Uma vez que seu vídeo esteja completo, a HeyGen permite que você faça o download facilmente do conteúdo de vídeo em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Você pode então compartilhar seus vídeos de anúncio polidos em todas as suas plataformas de redes sociais para alcançar seu público de forma eficaz.