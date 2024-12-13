Gerador de Vídeos de Anúncios Empresariais: Fácil e Impactante

Transforme texto em anúncios de vídeo envolventes instantaneamente com nossa capacidade de texto para vídeo.

Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos para o lançamento de um novo produto inovador, direcionado a clientes em potencial que são entusiastas de tecnologia e ávidos por inovação. O estilo visual deve ser elegante e futurista, com animações fluidas e uma trilha sonora de alta energia, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter rapidamente o texto de marketing em visuais atraentes, tornando-o um gerador ideal de vídeos de anúncios empresariais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo sofisticado de 45 segundos para anunciar a iniciativa de rebranding da sua empresa, com o objetivo de informar e inspirar funcionários, parceiros e clientes existentes. Este vídeo deve projetar um tom profissional e celebrativo através de visuais elegantes e uma narração calorosa e articulada, utilizando a robusta geração de narração do HeyGen para garantir uma mensagem clara e consistente em todas as comunicações, construindo uma imagem de marca mais forte com modelos profissionalmente projetados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional envolvente de 20 segundos para convidar profissionais do setor para um webinar exclusivo, capturando sua atenção com visuais energéticos, sobreposições de texto em negrito e um claro chamado à ação. Envolva seu público com um avatar de IA como apresentador, alimentado pelos avatares de IA do HeyGen, para entregar informações chave de forma atraente, fazendo este vídeo de anúncio se destacar com animação dinâmica e uma presença forte.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos detalhando uma atualização significativa de recurso para seu software, projetado para comunicar claramente os benefícios aos usuários atuais e equipes de suporte. Empregue um estilo visual limpo e instrutivo com foco em capturas de tela e sobreposições gráficas, aprimorado pelas legendas do HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão, permitindo que os usuários personalizem facilmente sua compreensão da atualização através de modelos de vídeo intuitivos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncios Empresariais

Crie vídeos de anúncios empresariais impactantes online, transformando suas ideias em conteúdo profissional com ferramentas intuitivas e recursos alimentados por IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto de vídeo de anúncio escolhendo entre uma ampla gama de modelos e cenas profissionalmente projetados que se adequam à sua mensagem empresarial. Isso estabelece a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize o modelo selecionado usando o editor intuitivo de arrastar e soltar. Adicione facilmente seus controles de branding, logotipo, texto e mídia para alinhar o vídeo com a identidade da sua empresa.
3
Step 3
Aprimore com Recursos de IA
Eleve seu vídeo de anúncio aproveitando poderosos recursos de IA. Gere narrações realistas a partir do seu script usando a avançada geração de narração, tornando sua mensagem clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu vídeo de anúncio estiver perfeito, visualize sua criação e, em seguida, exporte facilmente em várias proporções. Distribua seu vídeo de anúncio profissional em todas as plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Anúncios de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos de IA atraentes para compartilhar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e destacando resultados positivos de negócios de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo de anúncio empresarial?

O HeyGen é um gerador de vídeos de anúncios intuitivo que simplifica o processo de criação. Com sua interface fácil de usar e modelos profissionalmente projetados, você pode rapidamente produzir vídeos de marketing de alta qualidade para qualquer atualização empresarial.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para personalizar vídeos de anúncios?

O HeyGen utiliza recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e texto para vídeo a partir de script, para ajudar você a personalizar seus vídeos de anúncios. Você pode ainda aprimorar seu controle criativo com opções de branding, imagens de arquivo e vários modelos de vídeo.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vídeos de anúncios?

Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e elementos visuais específicos em seus vídeos de anúncios. Isso garante que cada vídeo reflita consistentemente a imagem profissional da sua empresa.

O HeyGen suporta vários modelos de vídeo e opções de exportação?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo e permite personalização flexível para atender às suas necessidades específicas de anúncio. Você pode facilmente exportar seus vídeos em diferentes proporções, tornando-os prontos para compartilhamento em várias plataformas online.

