Crie um anúncio de 30 segundos para negócios que mostre como é fácil para pequenos empresários e gerentes de marketing produzir anúncios de vídeo online profissionais. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, com uma trilha sonora inspiradora e animada. Destaque os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para demonstrar a criação rápida e eficaz de anúncios.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio dinâmico de 45 segundos para redes sociais, voltado para profissionais de marketing de mídias sociais e agências digitais que buscam cativar seu público. Utilize um estilo visual moderno e acelerado com música da moda e efeitos sonoros impactantes. Use os "Avatares de AI" da HeyGen para apresentar os principais pontos de venda e aumentar o engajamento, garantindo que o anúncio seja fresco e altamente compartilhável.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de marketing conciso de 60 segundos para empresas de e-commerce e promotores de produtos, enfatizando a simplicidade de criar anúncios de vídeo persuasivos. A estética deve ser limpa e focada no produto, complementada por uma narração amigável, clara e profissional. Demonstre as robustas capacidades de "Geração de Narração" da HeyGen para articular os benefícios do produto sem a necessidade de talentos ao vivo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio de vídeo impactante de 20 segundos, projetado para criadores de conteúdo e equipes de marketing que buscam soluções versáteis para anúncios. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e direto, com uma trilha sonora de fundo poderosa e motivacional. Mostre como a extensa "Biblioteca de Mídia/Suporte de Estoque" da HeyGen permite um conteúdo visual rico e diversificado, possibilitando anúncios de vídeo de alta qualidade, independentemente dos recursos internos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios para Negócios

Crie vídeos de anúncios de negócios envolventes e eficazes rapidamente com nosso criador de anúncios de vídeo online intuitivo, projetado para ajudar você a capturar a atenção e gerar resultados.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas profissionais ou gere seu vídeo a partir de um prompt de texto para iniciar instantaneamente o processo de criação do anúncio.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Dê vida ao seu anúncio incorporando avatares de AI envolventes ou carregando suas próprias imagens para combinar perfeitamente com a estética da sua marca.
3
Step 3
Refine Sua Mensagem
Garanta que sua chamada para ação seja clara e convincente usando nossa geração de narração para entregar seu roteiro de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu anúncio escolhendo a proporção de aspecto ideal para diferentes plataformas e exporte seu vídeo de alta qualidade, pronto para cativar audiências em todos os seus anúncios de redes sociais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de anúncios de vídeo eficazes?

As ferramentas de AI da HeyGen e o editor intuitivo de arrastar e soltar simplificam todo o processo de criação de vídeos de marketing envolventes. Você pode selecionar entre uma ampla gama de modelos profissionais para rapidamente produzir anúncios de vídeo online atraentes para qualquer campanha.

A HeyGen oferece avatares de AI para vídeos de anúncios de negócios?

Sim, a HeyGen fornece uma seleção diversificada de avatares de AI realistas e atores de AI para estrelar seus vídeos de anúncios de negócios, dando vida aos seus roteiros. Utilize prompts de texto para direcionar suas performances e criar animações dinâmicas para uma experiência de criador de anúncios verdadeiramente única.

O que torna a HeyGen um criador de anúncios de vídeo online eficiente?

A HeyGen aumenta a eficiência convertendo rapidamente texto em vídeo, incorporando geração de narração de alta qualidade e fornecendo uma rica biblioteca de mídia de estoque. Isso permite que você produza rapidamente anúncios profissionais para redes sociais e vídeos de marketing com esforço mínimo através de recursos de edição com um clique.

Posso personalizar a marca e adicionar chamadas para ação nos vídeos de anúncios da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite controle total da marca para incorporar facilmente seu logotipo e cores da marca diretamente em todos os seus vídeos de anúncios. Você pode integrar facilmente chamadas para ação claras para guiar seu público, garantindo que seus vídeos de marketing atinjam efetivamente seus objetivos como um poderoso criador de anúncios.

