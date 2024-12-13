Produza um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e departamentos de RH, demonstrando como criar conteúdo de "gerador de vídeo de treinamento econômico" de forma eficiente. O estilo visual deve ser profissional e limpo, com narração clara, usando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações chave diretamente ao espectador e aproveitando a conversão de texto para vídeo a partir de roteiro para uma produção sem interrupções.

Gerar Vídeo