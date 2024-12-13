Ferramenta de Vídeo Baseada em Navegador: Edição Fácil e com IA

Crie conteúdo envolvente sem esforço com nosso Editor de Vídeo Online, apresentando poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 90 segundos para equipes de marketing e gerentes de projetos remotos, destacando as capacidades de edição colaborativa da plataforma. Utilize gravações de tela dinâmicas e texto claro na tela, com uma narração energética e amigável, para ilustrar como as equipes podem rapidamente produzir vídeos de comunicação interna aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação rápida de conteúdo dentro de um ambiente de edição de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo educacional focado de 45 segundos para educadores e criadores de conteúdo priorizando a acessibilidade, detalhando a eficiência de uma ferramenta de vídeo baseada em navegador. O estilo visual deve ser brilhante e educativo, complementado por uma narração clara e articulada, enfatizando como a geração de Legendas/legendas da HeyGen automaticamente torna o conteúdo mais inclusivo e fácil de consumir.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional envolvente de 2 minutos direcionado a pequenos empresários e gerentes de mídias sociais, mostrando como criar rapidamente conteúdo de aparência profissional dentro de um editor de vídeo versátil. O vídeo deve apresentar transições visuais animadas e música de fundo inspiradora, juntamente com uma narração confiante e acessível, demonstrando como os Modelos e cenas da HeyGen simplificam o processo de design para várias plataformas de mídia social.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo Baseada em Navegador

Crie vídeos profissionais diretamente no seu navegador sem esforço. Nossa plataforma intuitiva torna a edição de vídeo simples, do conceito à exportação, capacitando você a compartilhar sua história com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie sua jornada de criação de vídeo acessando nosso poderoso Editor de Vídeo Online diretamente no seu navegador. Comece facilmente um novo projeto do zero ou use um modelo pré-desenhado.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Enriqueça seu vídeo carregando seu próprio conteúdo ou selecionando de nossa vasta biblioteca de Recursos de Estoque profissionais. Integre imagens, clipes de vídeo e música para contar sua história.
3
Step 3
Gere Legendas
Aumente a acessibilidade e o engajamento do público com nosso Gerador de Legendas integrado. Crie automaticamente legendas precisas para todo o seu conteúdo de vídeo com facilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua obra-prima e exporte facilmente vídeos em várias resoluções e proporções adequadas para qualquer plataforma. Compartilhe sem esforço seu conteúdo envolvente com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Educação

Melhore os resultados de aprendizagem e o engajamento transformando informações complexas em vídeos de treinamento dinâmicos e memoráveis com IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A HeyGen serve como uma poderosa ferramenta de vídeo baseada em navegador que simplifica todo o processo de edição de vídeo. Nosso Gerador de Vídeo com IA permite que os usuários transformem rapidamente texto em vídeos envolventes com avatares de IA e narrações, tornando a edição de vídeo complexa acessível a todos.

Vários usuários podem colaborar em projetos de vídeo dentro da HeyGen?

Sim, a HeyGen suporta Edição Colaborativa sem interrupções, permitindo que equipes trabalhem juntas em projetos de vídeo em tempo real. Como um Editor de Vídeo Online, a HeyGen fornece um espaço de trabalho centralizado para fluxos de trabalho eficientes em equipe e progresso compartilhado.

Quais ferramentas com IA a HeyGen oferece para aprimoramento de vídeo?

A HeyGen integra ferramentas avançadas com IA para melhorar significativamente seus vídeos, incluindo um Gerador de Legendas automático para acessibilidade e um prático Removedor de Fundo. Você também pode utilizar o recurso de Redimensionamento de Vídeo para otimizar seu conteúdo para várias plataformas antes de exportar os vídeos.

A HeyGen fornece recursos para acelerar a produção de vídeos?

Com certeza. A HeyGen oferece uma rica biblioteca de Modelos personalizáveis e Recursos de Estoque para iniciar seus projetos de vídeo com designs profissionais. Juntamente com narrações de IA, esses recursos ajudam você a criar vídeos atraentes para mídias sociais e outros conteúdos de forma eficiente.

