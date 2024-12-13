Criador de Vídeos para Corretores para Vídeos Imobiliários Impressionantes

Gere vídeos imobiliários que param o scroll e aumente as consultas usando nossa plataforma intuitiva e controles de marca poderosos.

Desenvolva um vídeo atraente de 60 segundos direcionado a corretores de imóveis, projetado para criar vídeos impressionantes de propriedades que chamem a atenção. O estilo visual deve ser elegante e moderno, exibindo propriedades com transições suaves e convidativas, complementadas por uma narração sofisticada. Aproveite os extensos "Templates e cenas" da HeyGen para montar rapidamente vídeos de listagem de alta qualidade que ressoem com potenciais compradores, fazendo com que cada apresentação de propriedade pareça premium.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo persuasivo de 45 segundos para corretores de imóveis focado em construir confiança por meio de vídeos de depoimentos de clientes. A estética visual deve ser autêntica e acolhedora, apresentando avatares de IA profissionais na tela entregando endossos genuínos, acompanhados por áudio claro e entusiástico. Utilize os "Avatares de IA" da HeyGen para produzir depoimentos impactantes de forma eficiente, estabelecendo credibilidade e mostrando sucesso sem a necessidade de filmagem real de clientes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo envolvente de 30 segundos para profissionais do setor imobiliário que desejam criar reels que parem o scroll nas plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, com sobreposições de texto em negrito e transições chamativas, tudo ao som de um áudio de fundo animado e conciso. Aproveite a capacidade de "Texto para vídeo a partir de script" da HeyGen para transformar rapidamente conteúdo escrito em vídeos de marketing imobiliário visualmente impressionantes, perfeitos para consumo rápido e máximo engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para agências imobiliárias que buscam melhorar sua presença de marca com vídeos de alta qualidade. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e polido com gráficos elegantes, garantindo uma marca consistente, apoiado por uma narração autoritária e "Legendas/captions" claras para acessibilidade. Ao aproveitar as ferramentas de "Geração de narração" e legendagem da HeyGen, as agências podem criar vídeos de marca sem esforço que transmitam expertise e alcancem um público mais amplo, solidificando sua autoridade no mercado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Corretores

Crie vídeos imobiliários profissionais sem esforço com nosso agente de vídeo de IA. Transforme suas listagens em conteúdo cativante e de alta qualidade rapidamente.

1
Step 1
Selecione um Template
Comece escolhendo entre nossa diversa gama de templates de vídeo imobiliário projetados para exibir suas propriedades ou serviços com facilidade.
2
Step 2
Carregue Seu Material
Simplesmente carregue fotos e clipes de vídeo de sua propriedade, permitindo que nossa plataforma intuitiva os integre perfeitamente ao template escolhido.
3
Step 3
Refine com IA
Utilize Texto para vídeo a partir de script para gerar uma narração dinâmica, garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com nossa opção flexível de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo que ele fique perfeito em qualquer tela ou plataforma de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Depoimentos de Clientes

.

Desenvolva vídeos de depoimentos de clientes convincentes com IA para construir confiança e melhorar a reputação online de sua corretora.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos de marketing imobiliário?

A HeyGen capacita profissionais do setor imobiliário a criar vídeos impressionantes e de alta qualidade para marketing sem filmagem. Aproveitando a Criação de Vídeos com IA, você pode transformar fotos de propriedades ou scripts em vídeos de listagem envolventes e conteúdo de marketing usando templates de vídeo personalizáveis e controles de marca robustos.

O que torna a HeyGen um editor de vídeo fácil de usar para corretores de imóveis?

A HeyGen possui um criador de vídeos intuitivo de arrastar e soltar, simplificando o processo de criação. Você pode facilmente gerar vídeos dinâmicos de texto para vídeo a partir de script, incorporar avatares de IA realistas e adicionar legendas automáticas de IA, tudo projetado para eficiência e facilidade de uso.

A HeyGen pode ajudar a criar vários tipos de vídeos imobiliários?

Absolutamente, a HeyGen serve como um criador de vídeos versátil para corretores, permitindo que você produza uma ampla gama de vídeos imobiliários. Desde vídeos de listagem profissionais e vídeos de depoimentos de clientes envolventes até conteúdo otimizado para várias plataformas de mídia social, a HeyGen é seu criador de vídeos online abrangente.

Como funciona a Criação de Vídeos com IA na HeyGen para o setor imobiliário?

A Criação de Vídeos com IA da HeyGen utiliza agentes de vídeo de IA sofisticados para dar vida às suas descrições de propriedades. Isso significa que você pode gerar vídeos profissionais com geração de narração natural, legendas automáticas e utilizar templates e cenas pré-construídos, tudo sem a necessidade de filmagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo