Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de análise técnica de 2 minutos projetado para usuários avançados e desenvolvedores, detalhando o fluxo de trabalho intricado de conversão de um script técnico complexo diretamente em um vídeo. Este vídeo, focado nas capacidades do gerador de vídeo de IA, deve empregar um estilo visual detalhado e explicativo, incorporando diagramas animados e sobreposições de texto precisas, apoiado por uma geração de narração clara para explicar as nuances do processo de texto para vídeo a partir do script.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de documentação interna de 1 minuto para gerentes de produto e equipes de QA, apresentando uma nova atualização de recurso dentro de um módulo de aprendizado corporativo. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente, mas informativo, utilizando os modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo de treinamento conciso que destaque as principais mudanças, apoiado por elementos de suporte da biblioteca de mídia/estoque relevantes para ilustrar cenários de uso de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um guia conciso de 45 segundos voltado para criadores de conteúdo e treinadores, focando nas melhores práticas para exportar e compartilhar conteúdo gerado por geradores de vídeo de treinamento técnico para várias plataformas. O vídeo deve ter um estilo visual prático, passo a passo, com uma voz de IA clara e instrutiva, garantindo que o público entenda como utilizar o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para exibição ideal em diferentes dispositivos e ambientes de visualização.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento em Transmissão

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes de forma eficiente com a plataforma de IA da HeyGen, perfeita para aprendizado corporativo e integração de funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Script
Elabore seu conteúdo de treinamento e use o recurso "Texto para vídeo a partir do script" da HeyGen para gerar instantaneamente o vídeo inicial. Isso forma o núcleo dos seus "vídeos de treinamento".
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para transmitir sua mensagem. Esses apresentadores virtuais adicionam um toque profissional aos seus materiais de "aprendizado corporativo".
3
Step 3
Adicione Voz Gerada por IA
Gere uma narração com som natural para seu conteúdo usando o avançado "gerador de voz de IA" da HeyGen. Essa capacidade garante que seus vídeos de "integração de funcionários" tenham qualidade de áudio profissional.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de treinamento de alta qualidade e aproveite as opções para "exportar, compartilhar ou incorporar" facilmente. Alcance seu público onde quer que ele esteja, pronto para visualização imediata.

Esclareça Assuntos Complexos para Treinamento

Transforme informações complexas em vídeos de treinamento facilmente digeríveis e visualmente envolventes para melhor compreensão.

Perguntas Frequentes

Como a plataforma de IA generativa da HeyGen cria vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de IA para transformar scripts em documentação de vídeo envolvente. Ela integra avatares de IA e capacidades de geração de voz de IA para produzir vídeos de treinamento profissionais de forma eficiente, tornando-se uma plataforma robusta de IA generativa.

Quais recursos técnicos permitem uma documentação de vídeo eficiente com a HeyGen?

A HeyGen oferece uma poderosa funcionalidade de script para vídeo, permitindo que os usuários produzam rapidamente documentação de vídeo detalhada. O editor de vídeo de IA da plataforma fornece ferramentas para refinar visuais, adicionar legendas automáticas e garantir uma saída de alta qualidade para o aprendizado corporativo.

Os vídeos da HeyGen podem ser facilmente integrados em sistemas de gestão de aprendizado existentes?

Sim, a HeyGen oferece opções flexíveis para exportar, compartilhar ou incorporar seus vídeos de treinamento gerados por IA. Isso garante uma integração perfeita em várias plataformas, melhorando a acessibilidade com recursos como legendas automáticas e suporte para visuais diversos.

A HeyGen suporta personalização de marca para vídeos de treinamento de funcionários?

Absolutamente, a HeyGen permite que os usuários incorporem controles de marca, incluindo logotipos e cores, diretamente em seus modelos de vídeo. Isso garante que todo o conteúdo de treinamento e integração de funcionários esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa usando avatares de IA profissionais.

