Crie vídeos impactantes alinhados à marca para o seu negócio com um criador de vídeos de IA que oferece controles robustos de branding (logo, cores) para aperfeiçoar sua identidade de marca.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo de 45 segundos envolvente e alinhado à marca, projetado para profissionais de marketing digital lançarem uma nova campanha de mídia social. O estilo visual deve ser dinâmico e energético, apresentando um avatar de IA transmitindo mensagens-chave com uma geração de narração clara e entusiástica. Este vídeo deve chamar a atenção e transmitir efetivamente a essência da campanha, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma abordagem personalizada e escalável de marketing em vídeo.
Produza um vídeo tutorial vibrante de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo e marcas pessoais que buscam otimizar a criação de vídeos para plataformas de mídia social. O estilo visual deve ser brilhante e informativo, acompanhado por música de fundo animada e legendas altamente legíveis para acessibilidade. Garanta que o vídeo seja versátil utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen, tornando-o adequado para várias plataformas enquanto mantém o máximo de engajamento.
Crie um vídeo inspirador de 30 segundos para startups e organizações sem fins lucrativos, focando em marketing de vídeo econômico que não comprometa a qualidade. O estilo visual deve ser autêntico e emotivo, com uma mensagem poderosa entregue via Texto-para-vídeo a partir de roteiro, aprimorada por uma rica seleção da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen. Esta peça curta deve transmitir uma narrativa ou missão convincente, demonstrando como conteúdo premium é alcançável com orçamento limitado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marca

Crie facilmente vídeos profissionais e alinhados à marca que ressoam com seu público e elevam sua estratégia de marketing, tudo impulsionado por automação inteligente de IA.

Selecione um Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo gratuitos, proporcionando um ponto de partida fácil para seu vídeo de marca. Personalize para iniciar seu processo criativo.
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre perfeitamente seu logo, cores de marca e fontes usando controles abrangentes de branding para garantir que cada quadro reflita sua identidade de marca única.
Gere Conteúdo Envolvente
Aproveite os recursos de ponta alimentados por IA, como texto-para-vídeo a partir de roteiro e narrações profissionais, para criar facilmente conteúdo envolvente para seu vídeo de marca.
Exporte Seu Vídeo Alinhado à Marca
Finalize seu vídeo, confirme que ele atende aos seus padrões de marca e exporte-o em várias proporções, pronto para suas campanhas de marketing de vídeo em diversas plataformas.

Vídeos Autênticos de Testemunhos de Clientes

Vídeos Autênticos de Testemunhos de Clientes

Desenvolva histórias de sucesso de clientes e depoimentos poderosos usando vídeo de IA, construindo confiança e destacando a proposta de valor da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus vídeos?

A HeyGen capacita você a criar "vídeos alinhados à marca" sem esforço, fornecendo controles robustos de branding. Você pode facilmente integrar seus logotipos, cores e fontes específicos em "modelos de vídeo" para garantir que cada saída esteja perfeitamente alinhada com sua "identidade de marca".

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de IA fácil para empresas?

A HeyGen simplifica a "criação de vídeos para empresas" com sua "edição intuitiva de arrastar e soltar" e "recursos alimentados por IA". Nosso "criador de vídeos de IA" transforma texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narrações, tornando o processo incrivelmente eficiente e acessível.

Os vídeos da HeyGen podem ser otimizados para diferentes plataformas de mídia social?

Sim, a HeyGen permite um "marketing de vídeo" versátil, permitindo que você otimize facilmente seu conteúdo para várias "plataformas de mídia social". Com redimensionamento de proporção e legendas automáticas, seus "vídeos alinhados à marca" parecerão profissionais e engajarão o público onde quer que estejam.

A HeyGen oferece recursos para criação rápida e eficiente de vídeos?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para uma "criação de vídeos" rápida através de sua "automação inteligente" e "recursos alimentados por IA". Você pode gerar rapidamente vídeos a partir de roteiros usando a funcionalidade de texto-para-vídeo, aproveitando uma vasta biblioteca de modelos para acelerar seu fluxo de trabalho.

