Com o HeyGen, você pode facilmente gerar diversos criativos de anúncios com IA e conteúdo de vídeo para campanhas de lançamento de produtos ou campanhas de geração de leads. Isso inclui anúncios de curta duração, vídeos explicativos e campanhas de redes sociais, todos aproveitando as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.