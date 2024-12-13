Seu Gerador Definitivo de Campanhas de Branding

Gere campanhas personalizadas para redes sociais e e-mail sem esforço. Garanta a consistência da marca em todos os visuais com os poderosos controles de branding do HeyGen.

Imagine um vídeo inspirador de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador intuitivo de campanhas de branding pode capacitá-los. O estilo visual deve ser brilhante e acessível, apresentando cortes rápidos de pequenas empresas bem-sucedidas, acompanhados por uma narração encorajadora e amigável. Destaque como é fácil criar campanhas personalizáveis usando os Templates e cenas do HeyGen e a geração de Narração sem esforço, tornando o marketing profissional acessível para todos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante e dinâmico de 60 segundos voltado para profissionais de marketing, enfatizando o poder dos criativos de anúncios com IA e garantindo a Consistência da Marca em todos os canais com um Gerador de Campanhas de Marketing. Os visuais devem ser modernos e nítidos, usando gráficos em movimento para ilustrar a integração perfeita, complementados por uma voz confiante e autoritária. Demonstre como os avatares de IA do HeyGen podem apresentar conceitos de anúncios diversos gerados a partir de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, mantendo uma mensagem de marca unificada.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo rápido e informativo de 30 segundos para profissionais de marketing digital e agências, revelando como uma ferramenta com IA simplifica a geração de conteúdo multicanal para campanhas de mídia social e marketing por e-mail. O estilo visual deve ser orientado por infográficos com música de fundo animada e visuais claros e concisos. Ilustre como a biblioteca de mídia/apoio a estoque do HeyGen ajuda a encontrar rapidamente ativos relevantes e como as legendas automáticas garantem ampla acessibilidade para todo o conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo envolvente de 45 segundos para gerentes de produto e fundadores de startups, demonstrando como um poderoso Gerador de Campanhas com IA pode acelerar campanhas de lançamento de produtos e otimizar campanhas de geração de leads. Os visuais devem ser orientados por resultados e enérgicos, apresentando animações rápidas de métricas melhorando, combinadas com uma voz persuasiva e energética. Mostre como o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen garantem que as campanhas fiquem perfeitas em qualquer plataforma, enquanto as sofisticadas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro permitem uma rápida iteração de mensagens.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Campanhas de Branding

Crie campanhas de branding abrangentes sem esforço com nossa ferramenta com IA, garantindo consistência e alcançando seu público-alvo de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Resumo de Campanha
Comece inserindo seus objetivos de marketing e público-alvo. Nossa ferramenta com IA então cria uma estrutura estratégica para sua campanha de branding.
2
Step 2
Crie Conteúdo Diversificado
Aproveite o Preenchimento Automático de Conteúdo com IA para criar instantaneamente criativos de anúncios, cópias de anúncios atraentes e postagens em redes sociais adaptadas ao seu resumo.
3
Step 3
Aplique Consistência de Marca
Garanta que a identidade da sua marca brilhe em cada ativo utilizando controles de branding para seu logotipo, cores da marca e fontes em todos os visuais e cópias.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seus ativos de campanha de alta qualidade e prontos para uso em vários formatos, ou use recursos integrados para compartilhar diretamente nas suas plataformas sociais preferidas.

Casos de Uso

Histórias Autênticas de Sucesso de Clientes

Desenvolva depoimentos em vídeo convincentes que destacam a satisfação do cliente, construindo confiança e reforçando a reputação da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Campanhas com IA do HeyGen simplifica a criação de conteúdo de marketing?

A ferramenta com IA do HeyGen permite que você gere campanhas de marketing envolventes transformando texto em vídeo com avatares de IA e cenas dinâmicas. Isso simplifica a geração de conteúdo para redes sociais e marketing por e-mail, garantindo a consistência da marca e economizando tempo valioso.

O HeyGen pode ajudar a manter a Consistência da Marca em todas as minhas campanhas de anúncios em vídeo?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e personalização de voz da marca em cada vídeo. Isso garante que todos os seus criativos de anúncios com IA estejam perfeitamente alinhados, reforçando o reconhecimento da marca em diversas plataformas.

Que tipo de materiais de marketing em vídeo o HeyGen pode gerar para minhas campanhas?

Com o HeyGen, você pode facilmente gerar diversos criativos de anúncios com IA e conteúdo de vídeo para campanhas de lançamento de produtos ou campanhas de geração de leads. Isso inclui anúncios de curta duração, vídeos explicativos e campanhas de redes sociais, todos aproveitando as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

O HeyGen é acessível para criar campanhas de vídeo profissionais sem experiência prévia?

Sim, o HeyGen foi projetado para ser intuitivo, permitindo que proprietários de pequenas empresas e usuários sem experiência criem campanhas personalizáveis de alta qualidade. Sua interface amigável simplifica a geração de conteúdo de vídeo poderoso e cópias de anúncios para seu público-alvo.

