Gerador de Vídeos de Marca: Crie Vídeos Alinhados à Marca com AI

Crie instantaneamente vídeos profissionais e alinhados à marca usando nosso gerador AI. Aproveite controles de branding poderosos para manter sua identidade única e aumentar as vendas.

Imagine criar um vídeo de produto envolvente de 30 segundos para empreendedores de e-commerce, com um estilo visual limpo e uma narração amigável e profissional. Este vídeo de marketing, projetado como um vídeo alinhado à marca, deve aproveitar as capacidades de geração de Texto-para-vídeo e Narração do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 15 segundos voltado para gerentes de mídias sociais, exibindo tendências criativas recentes com clipes rápidos e visualmente envolventes e música de fundo cativante. Este vídeo alinhado à marca deve ser facilmente adaptado para várias plataformas usando os Modelos & cenas e Redimensionamento & exportação de proporção do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 45 segundos para startups de tecnologia apresentando novos recursos, empregando um estilo visual moderno e elegante com gráficos animados e um apresentador avatar AI profissional. Este vídeo profissional, crucial para comunicar a identidade da marca, deve utilizar os avatares AI do HeyGen para uma entrega envolvente e Legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marca versátil de 60 segundos exibindo diversas estéticas de marca, voltado para gerentes de marca que precisam produzir várias variantes de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser polido e adaptável, incorporando música de fundo sutil e colocações proeminentes do logotipo da marca, aproveitando o suporte de Biblioteca de mídia/estoque e Modelos & cenas do HeyGen para manter uma mensagem de marca consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Marca

Crie facilmente vídeos profissionais e alinhados à marca que ressoam com seu público e mantêm a consistência visual em todo o seu conteúdo.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Marca
Selecione entre uma variedade de modelos & cenas projetados por especialistas que se alinham com a estética da sua marca. Este passo fundamental garante que seus modelos de marca incorporem automaticamente sua identidade visual central.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Transforme seu roteiro em visuais envolventes usando nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo de roteiro. Basta inserir seu texto e assistir enquanto nosso AI gera cenas dinâmicas e avatares AI para contar sua história.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize ainda mais seu vídeo com controles de Branding para seu logotipo, cores e fontes. Adicione facilmente seu logotipo de marca e ajuste elementos para combinar perfeitamente com sua identidade de marca única para uma mensagem visual consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Várias Plataformas
Finalize seu vídeo com redimensionamento & exportação de proporção precisos adaptados para várias plataformas de mídia social. Gere saídas de alta qualidade prontas para cativar seu público e impulsionar o engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Desenvolva depoimentos em vídeo impactantes e estudos de caso para construir confiança e destacar o valor comprovado da sua marca de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda empresas a criar vídeos consistentes e alinhados à marca?

HeyGen é um gerador de vídeos AI que capacita empresas a produzir facilmente vídeos de alta qualidade alinhados à marca, integrando kits de marca personalizados, logotipos e estilos de fonte preferidos. Nossa plataforma garante que todos os vídeos de marketing estejam consistentemente alinhados com a identidade específica da sua marca, simplificando o processo de criação de vídeos de marca.

Posso gerar vídeos de marketing envolventes com avatares AI usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de marketing profissionais com avatares AI realistas e narrações dinâmicas, diretamente de roteiros de texto para vídeo. Esta capacidade impulsionada por AI simplifica a criação de vídeos, tornando simples a produção de conteúdo atraente para várias plataformas de mídia social.

Que tipos de vídeos profissionais o HeyGen pode me ajudar a produzir rapidamente?

HeyGen é um gerador de vídeos AI versátil projetado para produzir eficientemente uma ampla gama de vídeos profissionais, incluindo vídeos de produtos, vídeos de marketing e vídeos explicativos envolventes. Nossa plataforma oferece modelos de vídeo ricos e uma extensa biblioteca de mídia para acelerar seu processo geral de criação de vídeos.

O processo de criação de vídeos do HeyGen é amigável para usuários não técnicos?

Absolutamente, a interface impulsionada por AI do HeyGen apresenta edição intuitiva de arrastar e soltar e uma vasta seleção de modelos de vídeo gratuitos, tornando a criação de vídeos acessível a todos. Você pode produzir vídeos de alta qualidade sem precisar de habilidades técnicas extensas ou experiência prévia em edição.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo