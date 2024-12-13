Gerador de Conteúdo de Marca: IA para Criativos Publicitários Alinhados à Marca

Aumente a consistência da sua marca e as taxas de conversão. Crie conteúdo multimídia alinhado à marca sem esforço com nossa poderosa IA, aproveitando modelos & cenas.

Imagine um vídeo de 30 segundos mostrando como proprietários de pequenas empresas podem criar conteúdo alinhado à marca sem esforço. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, com uma trilha sonora animada e uma narração clara e amigável explicando como o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro simplifica a criação de conteúdo, transformando o usuário em um gerador de conteúdo de marca em minutos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing e equipes, ilustrando o poder do HeyGen para gerar criativos publicitários diversos. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e acelerado, apresentando um avatar de IA envolvente demonstrando como novos anúncios podem ser montados rapidamente usando Modelos & cenas para várias campanhas de Marketing & Anúncios.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo atraente de 60 segundos para empresas de e-commerce e gerentes de produto, destacando a facilidade de criar vídeos de produtos profissionais e conteúdo envolvente para redes sociais. A estética deve ser elegante e focada no produto, com visuais nítidos e Legendas claras, mostrando como o suporte da Biblioteca de mídia/estoque ajuda a manter os padrões do kit de marca e alcançar uma personalização de marca.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo sofisticado de 30 segundos voltado para agências de marketing e gerentes de marca, enfatizando o papel do HeyGen como uma ferramenta de IA para garantir a consistência da marca em todo o conteúdo multimídia. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e coerente, com uma geração de Narração polida guiando os espectadores pelo processo e demonstrando como o redimensionamento de Proporção & exportações ajuda a adaptar o conteúdo para diferentes plataformas sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Conteúdo de Marca

Crie criativos publicitários e conteúdo profissional alinhados à marca sem esforço com IA, garantindo consistência em todos os seus canais de marketing.

1
Step 1
Carregue Seus Ativos de Marca
Comece carregando seu kit de marca, incluindo logotipos, cores e fontes, para estabelecer sua personalização de marca dentro do gerador. Isso garante que todo o conteúdo gerado esteja alinhado com sua identidade visual única, aproveitando os controles de marca.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro de Conteúdo
Aproveite a ferramenta de IA para elaborar roteiros atraentes para seu conteúdo de marca. Basta inserir sua mensagem principal, e o gerador fornecerá uma base para seu conteúdo multimídia usando as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Aplique Visuais e Avatares de IA
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas, e melhore seu conteúdo adicionando avatares de IA ou mídia da biblioteca. Esta etapa garante que seu conteúdo seja visualmente atraente e alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte para Uso Multicanal
Finalize seus criativos publicitários exportando-os em várias proporções otimizadas para diferentes plataformas de redes sociais. Seu conteúdo alinhado à marca está agora pronto para publicação com redimensionamento de proporção & exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes de Marca

.

Aproveite a IA para criar depoimentos em vídeo impactantes, construindo confiança e demonstrando o valor da sua marca por meio de narrativas autênticas de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a criar criativos publicitários alinhados à marca?

O HeyGen utiliza IA generativa para produzir criativos publicitários e conteúdo multimídia de alta qualidade e alinhados à marca. Os usuários podem manter a consistência da marca utilizando opções de personalização, incluindo logotipos, cores e estilos de fonte, para garantir que todo o conteúdo tenha a sua identidade inconfundível.

O HeyGen pode produzir vídeos de produtos para redes sociais de forma eficiente?

Sim, o HeyGen simplifica a criação de vídeos de produtos envolventes e outros vídeos que chamam a atenção para plataformas de redes sociais. Com suas capacidades de texto-para-vídeo e diversos avatares de IA, você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo multimídia profissional.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para usuários sem experiência em design?

O HeyGen capacita os usuários a criar conteúdo de Marketing & Anúncios de nível profissional sem precisar de designers. Ele oferece uma rica biblioteca de modelos e controles de marca, permitindo que você aplique facilmente a personalização de marca com suas cores, fontes e imagens profissionais.

Quão versátil é o HeyGen para diferentes formatos de publicidade?

O HeyGen atua como um gerador de conteúdo de marca abrangente, suportando vários formatos de publicidade além de apenas vídeos. Você pode criar anúncios em vídeo dinâmicos, banners publicitários estáticos e até anúncios UGC de forma eficiente, garantindo que sua estratégia de marketing seja robusta em todos os canais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo